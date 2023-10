Maaaring Magmaneho ang mga Astronaut sa Natutunaw na Alikabok ng Buwan para Malampasan ang mga Hamon

Kapag bumalik ang mga astronaut sa Buwan, haharap sila sa maraming hamon, kabilang ang radiation, pagbabagu-bago ng temperatura, at ang mapanganib na moondust. Upang matugunan ang isyu ng pagtawid sa ibabaw ng buwan, tinutuklasan ng European Space Agency (ESA) ang ideya ng paggamit ng mga laser na may mataas na enerhiya upang matunaw ang alikabok at lumikha ng mga solidong ibabaw sa pagmamaneho.

Ang misyon ng Apollo 11 ay nahaharap sa mga kawalan ng katiyakan tungkol sa lalim at dami ng moondust, na nagdulot ng panganib na lumubog habang lumalapag. Habang pinipigilan ng mga dust-sensing probe ng lander ang anumang mga insidente ng paglubog, ang alikabok ay nagdulot pa rin ng mga problema para sa panandaliang paggalugad sa ibabaw ng buwan. Samakatuwid, para sa hinaharap na mga misyon, ang paghahanap ng solusyon sa multa, nakakapit na alikabok ay napakahalaga.

Sa pamamagitan ng pagtunaw ng alikabok sa lugar, ang ESA ay naglalayong lumikha ng mga tumigas na ibabaw sa pagmamaneho na makatiis sa malupit na kapaligiran sa buwan. Ipinapakita ng pagmomodelo ng NASA na ang paglapag ng mas malaking spacecraft ay maaaring magpalabas ng malaking halaga ng alikabok, na posibleng makapinsala sa mga ibabaw ng mga lander. Kaya, ang kakayahang matunaw ang alikabok at bumuo ng mga solidong ibabaw ay maaaring maiwasan ang mga isyung ito.

Ang ESA's PAVER (paving the road for large area sintering of regolith) ay sinisiyasat ang potensyal ng diskarteng ito. Sa kinokontrol na mga pagsubok gamit ang simulate na lunar regolith, ginamit ang 12-kilowatt CO2 laser upang matunaw ang alikabok, na nagreresulta sa isang makinis, malasalamin na ibabaw na maaaring magsilbing mga daanan, landing area, at operational zone sa Buwan.

Iminungkahi noong 1933 ang paggamit ng mga high-energy laser para matunaw ang Earthly sand para sa solid driving surface, ngunit hindi kailanman ipinatupad. Gayunpaman, sa Buwan, ang in-situ na pag-unlad ng mapagkukunan ay mahalaga, na ginagawang mas magagawa ang konsepto. Sa halip na magdala ng carbon dioxide laser sa Buwan, ang ESA ay nagmumungkahi na ang lunar na sikat ng araw ay maaaring puro gamit ang isang compact na Fresnel lens upang makamit ang katumbas na pagkatunaw.

Ang kamakailang papel na nagdedetalye sa mga resulta ng PAVER ay nagha-highlight sa direktang pagkakaroon ng solar energy at lunar regolith sa Buwan, na ginagawang isang praktikal na diskarte ang sintering o pagtunaw ng regolith. Ang mga sample na nilikha sa pag-aaral ay nagpakita ng iba't ibang lakas ng compressive, mula 56.19 hanggang 216.29 MPa, na may mean na 93.97 MPa.

Ang pananaliksik na ito ay lumalawak sa nakaraang trabaho sa in-situ na paggamit ng mapagkukunan, na nagpapakita ng potensyal para sa paggamit ng natunaw na lunar regolith upang bumuo ng imprastraktura sa Buwan. Sa karagdagang pag-unlad, ang pagmamaneho sa natunaw na alikabok ng buwan ay maaaring maging isang katotohanan, na nagbibigay ng maaasahan at matibay na transportasyon para sa mga darating na lunar explorer.

