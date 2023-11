Bagong Pamagat: Pagkita ng Reflective Tool Bag sa Earth's Orbit: Isang Rare Stargazing Opportunity

Isang kakaibang kaganapan ang naganap sa orbit ng Earth, na nakakabighani sa mga stargazer at mahilig sa kalawakan. Ang hindi sinasadyang paglabas sa isang spacewalk ay humantong sa paglikha ng isang bagong celestial entity—isang tool bag na malayang lumulutang sa kalawakan. Ang tool kit, na inilabas ng mga astronaut ng NASA na sina Jasmin Moghbeli at Loral O'Hara habang nagsasagawa ng pagkukumpuni sa labas ng International Space Station (ISS), ay lumilibot sa planeta sa isang nakakagulat na bilis na humigit-kumulang 17,000 milya bawat oras.

Ang mapanimdim na ibabaw ng bag ay ginawa itong nakikita sa iba't ibang mga rehiyon mula noong hindi sinasadyang pagpapalaya nito. Ang mga kasalukuyang obserbasyon ay nagpapahiwatig na ang bag ng tool ay nagbago sa isang natatanging orbital na bagay o mga labi ng espasyo. Aktibo na ngayong sinusubaybayan ng US Space Force ang trajectory nito.

Para sa mga interesadong masilip ang pambihirang pangyayaring ito, kakailanganin ang mga binocular o teleskopyo. Bagama't medyo maliit ang tool bag, ang mataas na reflectivity nito ay nagbibigay-daan para sa visibility sa ilalim ng mga tamang kondisyon. Ngayong gabi (21 Nobyembre), ang mga residente sa ilang bahagi ng UK, kabilang ang South Wales, ang Cotswolds, at Oxfordshire, ay maaaring magkaroon ng pagkakataong makita ito sa mga oras ng maagang gabi. Habang lumalalim ang gabi, inaasahang dadaan ang tool bag sa North London at sa silangang baybayin.

Upang madagdagan ang iyong mga pagkakataong makakita, bantayan ang mga kondisyon ng panahon. Ang mga residente sa southern Britain ay maaaring magkaroon ng pinakamahusay na visibility sa pagitan ng 6:24 PM at 6:34 PM. Gayunpaman, may mga ulat na nagmumungkahi na ang pinakamainam na oras upang obserbahan ang tool bag ay sa Nobyembre 24, sa pagitan ng 5:30 PM at 5:41 PM.

Ang Astrophysicist na si Jonathan McDowell mula sa Harvard Center for Astrophysics ay nagpapaliwanag na ang tool bag ay wala sa isang matatag na orbit at hindi mananatiling nakikita nang walang katiyakan. Sa halip, ito ay hinuhulaan na muling papasok sa atmospera ng Earth at ganap na maghiwa-hiwalay sa loob ng ilang buwan.

Yakapin ang pambihirang pagkakataong ito upang masaksihan ang pagsasama-sama ng mga bagay na gawa ng tao sa kalawakan ng kalawakan. Panatilihing nakatutok ang iyong tingin sa kalangitan, at maranasan ang mapang-akit na kagandahan ng ating cosmic neighborhood.

FAQ

T: Paano ko makikita ang reflective tool bag sa orbit?

A: Upang makita ang tool bag, kakailanganin mo ng binocular o teleskopyo. Hanapin ito sa mga partikular na rehiyon sa mga itinalagang window ng oras, gaya ng South Wales, Cotswolds, at Oxfordshire sa maagang gabi. Sa bandang huli, inaasahang dadaan ito sa Hilagang London at sa silangang baybayin.

T: Kailan ang pinakamagandang oras para makita ang tool bag?

A: Ang inirerekomendang oras para obserbahan ang tool bag ay sa 24 Nobyembre, sa pagitan ng 5:30 PM at 5:41 PM. Ang mga residente sa southern Britain, partikular sa mga rehiyon tulad ng South Wales, Cotswolds, at Oxfordshire, ay may pinakamataas na pagkakataong makita sa pagitan ng 6:24 PM at 6:34 PM.

T: Mananatiling nakikita ba ang tool bag nang walang katapusan?

A: Hindi, ang bag ng tool ay wala sa isang matatag na orbit at inaasahang muling papasok sa kapaligiran ng Earth sa loob ng ilang buwan. Kapag nangyari ito, ganap itong masusunog.

T: Sino ang sumusubaybay sa trajectory ng tool bag?

A: Aktibong sinusubaybayan ng US Space Force ang trajectory ng tool bag na naging orbital object.