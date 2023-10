Natuklasan ng mga Siyentista ang Paggalaw ng mga Iron Atom sa Solid Inner Core ng Earth

Ang mga siyentipiko ay kamakailan lamang ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa paggalaw ng mga atomo ng bakal sa loob ng solidong panloob na core ng Earth. Ang bagong paghahanap na ito ay nagbibigay liwanag sa masalimuot na dinamika ng core ng ating planeta at nagbibigay ng mga insight sa magnetic field ng Earth.

Ang core ng Earth ay nahahati sa dalawang bahagi: ang likidong panlabas na core at ang solid na panloob na core. Ang solid na panloob na core, sa kabila ng pangalan nito, ay hindi ganap na hindi kumikibo. Ito ay kilala sa loob ng ilang panahon na mayroong aktibidad ng seismic sa loob ng inner core, ngunit ngayon ay natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga indibidwal na iron atoms ay nakakaranas din ng paggalaw.

Ang paggalaw na ito ng mga iron atoms sa loob ng solid inner core ay may mahalagang implikasyon para sa ating pag-unawa sa magnetic field ng Earth. Ang magnetic field ay nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng molten iron sa panlabas na core, at ang paggalaw ng mga iron atoms sa inner core ay maaaring maka-impluwensya sa pangkalahatang magnetic behavior ng planeta.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga seismic wave na naglalakbay sa Earth, napagmasdan ng mga siyentipiko ang mga banayad na pagbabago sa mga katangian ng panloob na core. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng paggalaw ng mga atomo ng bakal, na nagbibigay ng katibayan para sa pagkakaroon ng dati nang hindi kilalang phenomenon na ito.

Ang pag-unawa sa paggalaw ng mga iron atoms sa loob ng solid inner core ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pag-unawa sa kumplikadong dynamics ng core at magnetic field ng Earth. Ang pag-aaral na ito ay nagdaragdag sa ating kaalaman sa mga panloob na gawain ng ating planeta at may potensyal na mag-ambag sa mga pagsulong sa mga larangan tulad ng geophysics at geomagnetism.

