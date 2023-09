Ang Soft Robot ay Nagna-navigate sa Mga Kumplikadong Kapaligiran Gamit ang Physical Intelligence

By

Buod: Nakabuo ang mga mananaliksik ng malambot na robot na "walang utak" na maaaring mag-autonomiya sa mga kumplikadong kapaligiran gamit ang pisikal na katalinuhan. Hindi tulad ng mga nakaraang modelo, na maaari lamang lumiko kapag nakatagpo ng mga hadlang, ang robot na ito ay maaaring mag-isa dahil sa asymmetrical na disenyo nito. Ang robot ay gawa sa mala-ribbon na likidong kristal na elastomer at naka-set sa paggalaw kapag inilagay sa ibabaw na mas mainit kaysa sa nakapaligid na hangin. Kung mas mainit ang ibabaw, mas mabilis itong gumulong. Ang kakaibang paggalaw na ito ay nagbibigay-daan sa robot na gumalaw sa mga arko, tumawid sa mga dynamic na maze, at maiwasang maipit sa pagitan ng magkatulad na mga bagay.

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik sa North Carolina State University ay binuo sa kanilang nakaraang trabaho sa malambot na nabigasyon ng robot upang lumikha ng isang bagong robot na maaaring mag-navigate ng mas kumplikado at dynamic na mga kapaligiran. Ang dating malambot na robot ay maaaring mag-navigate sa mga simpleng maze ngunit maaari lamang lumiko kapag ito ay nakatagpo ng isang balakid, na humahantong sa posibilidad na ma-stuck.

Ang bagong "walang utak" na robot ay hindi nangangailangan ng anumang computer o gabay ng tao dahil ito ay gumagana sa pamamagitan ng pisikal na katalinuhan. Ito ay gawa sa mala-ribbon na likidong kristal na elastomer na kumikilos kapag inilagay sa ibabaw na mas mainit kaysa sa nakapaligid na hangin. Ang bahagi ng laso na dumadampi sa ibabaw ay kumukunot, na nag-uudyok sa isang gumulong na paggalaw. Ang asymmetrical na disenyo ng robot ay nagbibigay-daan dito na umikot nang hindi nakikipag-ugnayan sa isang bagay. Gumagalaw ito sa mga arko, na nagbibigay-daan dito na mag-navigate sa mga maze nang hindi natigil at kumikilos palabas sa pagitan ng magkatulad na mga hadlang.

Ipinakita ng mga mananaliksik ang kakayahan ng robot na mag-navigate sa mga kumplikadong maze, kabilang ang mga may gumagalaw na pader, at magkasya sa makitid na espasyo. Sinubukan nila ang robot sa parehong ibabaw ng metal at sa buhangin. Ang pagbuo ng robot na ito ay isang hakbang pasulong sa malambot na disenyo ng robot, lalo na para sa mga application kung saan maaari silang mag-ani ng enerhiya ng init mula sa kanilang kapaligiran.

Ang pag-aaral, na pinamagatang "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper," ay ilalathala sa journal Science Advances. Ang pananaliksik ay suportado ng mga gawad mula sa National Science Foundation.

