Mga Bahagi ng Brain Cell na Nasubaybayan Bumalik sa Sinaunang Dagat

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto sa Center for Genomic Regulation ay natuklasan na ang mga bahagi ng selula ng utak ay naroroon sa mababaw na dagat sa paligid ng 800 milyong taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga placozoan, maliliit na hayop sa dagat, ang mga mananaliksik ay nakakuha ng mga pananaw sa ebolusyonaryong paglalakbay ng mga neuron.

Ang mga Placozoan, na humigit-kumulang kasing laki ng isang malaking butil ng buhangin, ay naninirahan sa mainit at mababaw na tubig at nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga algae at mikrobyo. Sa kabila ng kakulangan ng mga organo o natatanging bahagi ng katawan, ang mga placozoan ay itinuturing na isa sa limang pangunahing linya ng hayop, kasama ng ctenophores, sponge, cnidarians, at bilaterian.

Ang sentro ng pagkakaroon ng mga placozoan ay mga peptidergic cells, na naglalabas ng mga peptide na nagdidirekta sa kanilang pagpapakain at paggalaw. Gumamit ang pag-aaral ng mga molecular at computational analysis upang lumikha ng "cell atlases" upang maunawaan ang ebolusyon at paggana ng mga cell na ito. Napag-alaman na ang mga peptidergic cell na ito ay nagsilbing mga pasimula sa mga modernong neuron.

Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang masalimuot na network ng mga "in-between" na mga uri ng cell na kumokonekta sa pangunahing siyam na uri ng cell sa mga placozoan. Bukod dito, ang mga peptidergic na selula, na naiiba sa iba pang mga selula, ay nagpakita ng nakakagulat na pagkakatulad sa mga neuron na lumitaw milyun-milyong taon mamaya sa mas advanced na mga organismo. Ang kakaibang pagkakahawig na ito sa mga neuron ay hindi naobserbahan sa mga maagang sumasanga na mga species tulad ng mga espongha o ctenophores.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat ng tatlong kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng mga peptidergic cell at neuron. Una, ang mga cell ng placozoan ay naiiba sa paraang katulad ng neurogenesis na sinusunod sa mga cnidarians at bilaterian. Pangalawa, ang mga cell na ito ay nagtataglay ng maraming bahagi ng dulo ng pagmemensahe ng isang neuron ngunit walang mga katangian ng isang tunay na neuron, tulad ng pagsasagawa ng mga signal ng kuryente. Panghuli, ang malalim na pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga cell na ito ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga GPCR na pinasimulan ng mga neuropeptides, na sumasalamin sa komunikasyon ng neuronal.

Sa pamamagitan ng pag-highlight sa evolutionary timeline, ipinahihiwatig ng pananaliksik na ang mga pangunahing bahagi ng mga neuron ay nagkakaroon ng hugis sa mga sinaunang dagat 800 milyong taon na ang nakalilipas. Humigit-kumulang isang siglo pagkatapos ng paglitaw ng kanilang mga ninuno, malamang na umunlad ang mga peptidergic cell ng mga placozoan upang magkaroon ng mga kritikal na tampok na mahalaga para sa mga neuron, tulad ng mga channel ng ion at post-synaptic scaffold.

Habang ang unang modernong neuron ay tinatayang lumitaw sa paligid ng 650 milyong taon na ang nakalilipas, may mga neuronal-tulad ng mga cell sa ctenophores na may mga natatanging katangian, na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa ebolusyonaryong tilapon ng mga neuron. Binibigyang-diin ng mga may-akda ng pag-aaral ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik upang matugunan ang mga bukas na tanong na ito at makakuha ng mas malinaw na pag-unawa sa mga ebolusyonaryong landas ng mga neuron at iba pang mga uri ng cell.

Habang patuloy na sumusulong ang genomic sequencing, inaasahang unti-unting mabubuksan ang mga sikretong itinatago ng hindi tradisyonal na modelong mga hayop tulad ng mga placozoan, ctenophores, at sponge, na magbibigay ng higit na liwanag sa ebolusyonaryong kwento ng buhay.

Pinagmumulan:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Sentro para sa Genomic Regulation](https://www.crg.eu/)