Ang Tropical Forests Hindi ang Tanging Mahalagang Paglubog ng Carbon, Ayon sa Bagong Pananaliksik

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng pananaliksik na habang ang mga tropikal na kagubatan ay matagal nang itinuturing na mahahalagang carbon sink, ang mga boreal at mapagtimpi na kagubatan ay kasinghalaga, kung hindi higit pa. Ang koponan, na pinamumunuan ng French Alternative Energies at Atomic Energy Commission, ay nag-mapa ng taunang pagbabago sa pandaigdigang biomass ng kagubatan mula 2010 hanggang 2019.

Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang mga tropikal na kagubatan, bagama't mas luma, ay makabuluhang nabawasan dahil sa deforestation, sunog sa kagubatan, at tagtuyot, na nangangahulugan na ang kanilang carbon neutrality ay nakompromiso. Sa halip, ang boreal at mga batang kagubatan ay gumaganap ng lalong mahalagang papel sa mga diskarte sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Habang lumalaki ang biomass ng halaman ng kagubatan na ito, nag-aambag sila sa mas epektibong carbon sequestration.

Ang balanse ng biomass carbon ay natutukoy sa pamamagitan ng mga pakinabang sa pamamagitan ng paglaki ng halaman at pagtaas ng takip sa kagubatan, gayundin ang mga pagkalugi na dulot ng pag-aani, deforestation, pagkasira, pagkamatay ng puno, at mga natural na kaguluhan. Ang pagsubaybay sa mga pagbabago sa biomass carbon stocks sa paglipas ng panahon ay mahalaga upang mas maunawaan ang mga epekto ng pagbabago ng klima at mga aktibidad ng tao sa mga ecosystem, gayundin upang ipaalam ang mga patakaran sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima.

Ginamit ng mga mananaliksik ang data ng biomass sa itaas ng lupa upang kalkulahin ang pandaigdigang biomass carbon stock at ang pamamahagi nito mula 2010 hanggang 2019. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang terrestrial biomass carbon stock ay tumaas ng humigit-kumulang 500 milyong metrikong tonelada ng carbon taun-taon sa panahon ng pinag-aralan. Ang mga boreal at temperate na kagubatan ay nakilala bilang pangunahing nag-aambag sa pandaigdigang carbon sink, habang ang mga tropikal na kagubatan ay naging maliliit na mapagkukunan ng carbon dahil sa deforestation at dulot ng tagtuyot na pagkamatay ng puno.

Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na ang mga tropikal na kagubatan ay nawawalan ng kakayahan na epektibong mag-imbak ng carbon. Gayunpaman, ang pananaliksik ay nagmumungkahi din na ang pagpapanumbalik ng mga kagubatan na ito ay maaaring mapahusay ang kanilang kapasidad sa paglubog ng carbon. Sa kasalukuyan, ang mga lumalagong tropikal na kagubatan, na may average na edad ng puno na higit sa 140 taon, ay halos carbon neutral. Sa kabaligtaran, ang mga mapagtimpi at boreal na kagubatan, kung saan ang mga puno ay 50 taong gulang o mas bata, ang naging pinakamalaking carbon sink sa buong mundo.

Hinahamon ng mga bagong natuklasang ito ang mga kasalukuyang modelo ng hula na isinasaalang-alang ang lahat ng lumang-paglago na kagubatan bilang makabuluhang mga lababo ng carbon. Ang kahalagahan ng demograpiya ng kagubatan at ang epekto ng deforestation at degradation sa mga tropikal na kagubatan, na nakakaranas ng pagkawala ng biomass, ay hindi sapat na naitala.

Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa paghula sa hinaharap na carbon sink dynamics at pagpapaalam sa mga patakaran sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa potensyal na imbakan ng carbon ng iba't ibang uri ng kagubatan, ang mga gumagawa ng patakaran ay maaaring bumuo ng mas epektibong mga estratehiya upang labanan ang pagbabago ng klima.

– French Alternative Energies at Atomic Energy Commission