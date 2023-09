Isang OLED na Nagpapalabas ng Asul na Ilaw sa Record-Low Voltage: Mga Potensyal na Pagsulong sa Smartphone at Display Technologies

Ang mga mananaliksik mula sa Tokyo Tech ay gumawa ng isang groundbreaking innovation sa organic light-emitting diode (OLED) na teknolohiya sa pamamagitan ng pagbuo ng isang OLED na naglalabas ng asul na liwanag sa isang record-low na boltahe na 1.47 V. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na baguhin ang komersyal na mga teknolohiya ng smartphone at display.

Ang asul na ilaw ay mahalaga para sa mga light-emitting device, mga screen ng smartphone, at mga malalaking screen na display. Gayunpaman, ang pagbuo ng mahusay na mga asul na OLED ay naging mahirap dahil sa mataas na boltahe na kinakailangan para sa kanilang operasyon. Ang mga tradisyonal na asul na OLED ay karaniwang nangangailangan ng humigit-kumulang 4 V para sa luminance na 100 cd/m2, na mas mataas kaysa sa boltahe ng mga lithium-ion na baterya na karaniwang ginagamit sa mga smartphone. Samakatuwid, mayroong isang kagyat na pangangailangan na bumuo ng mga asul na OLED na maaaring gumana sa mas mababang mga boltahe.

Ang mga mananaliksik mula sa Tokyo Tech, sa pakikipagtulungan sa iba pang mga institusyon, ay nakabuo ng isang upconversion na OLED na nakakamit ng asul na emission sa isang ultralow turn-on na boltahe na 1.47 V. Gumagamit ang device ng mga partikular na materyales, kabilang ang NDI-HF bilang acceptor, 1,2- ADN bilang donor, at TbPe bilang fluorescent dopant. Gumagana ang OLED gamit ang isang mekanismo ng upconversion, kung saan ang mga butas at electron ay ini-inject sa mga layer ng donor at acceptor, ayon sa pagkakabanggit, at muling pinagsama sa interface ng donor/acceptor upang bumuo ng estado ng paglilipat ng singil. Ang estado na ito ay piling naglilipat ng enerhiya sa emitter, na nagreresulta sa paglabas ng asul na liwanag.

Ang nobelang OLED ay nagpakita ng liwanag na 100 cd/m2, katumbas ng isang komersyal na display, sa 1.97 V lang. Malaking binabawasan ng tagumpay na ito ang kinakailangan ng boltahe para sa mga asul na OLED, na ginagawang posible na matugunan ang mga komersyal na kinakailangan para sa mga device na ito. Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pag-optimize ng disenyo ng interface ng donor/acceptor para sa pagkontrol ng mga excitonic na proseso.

Sa konklusyon, ang pagbuo ng isang OLED na naglalabas ng asul na ilaw sa mababang record na boltahe ay isang kahanga-hangang hakbang pasulong sa teknolohiyang OLED. Ang pambihirang tagumpay na ito ay may potensyal na humimok ng mga pagsulong sa mga teknolohiya ng smartphone at display, na ginagawa itong mas matipid sa enerhiya at naa-access.

