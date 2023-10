Isang Bagong Mekanismo na Kinasasangkutan ng Mga Daluyan ng Dugo ng Utak ang Nagpapaliwanag sa Pangmatagalang Pagbuo ng Memorya

By

Natuklasan ng mga mananaliksik ang isang dating hindi kilalang mekanismo na may kaugnayan sa mga daluyan ng dugo ng utak na nag-aambag sa proseso ng pangmatagalang pagbuo ng memorya. Habang ang karamihan sa mga pag-aaral ay nakatuon sa mga neuron sa pag-unawa sa pag-aaral at memorya, ang mga kamakailang natuklasan ay nagmumungkahi na ang iba pang mga uri ng cell, tulad ng mga pericytes, ay gumaganap din ng isang papel.

Ang mga pericytes ay mga selula na naglinya sa mga dingding ng maliliit na daluyan ng dugo sa utak at may pananagutan sa pagpapanatili ng kalusugan ng hadlang sa dugo-utak. Gayunpaman, ang kamakailang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga pericyte ay maaari ding kasangkot sa iba't ibang mga kondisyon ng neurological, kabilang ang stroke, epilepsy, at multiple sclerosis.

Ang senior author ng pag-aaral, si Cristina Alberini, ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagtuklas na ito, na nagsasabi na ang mga sakit sa utak na nauugnay sa mga problema sa vascular at metabolic ay maaaring magmula sa mga kakulangan sa pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang uri ng cell. Ang nobelang insight na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-unawa sa mga pinagbabatayan ng mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease at dementia.

Inimbestigahan din ng mga mananaliksik ang papel ng isang protina na hormone na tinatawag na insulin-like growth factor 2 (IGF2) sa pag-aaral at memorya. Natagpuan nila na ang mga antas ng IGF2 ay tumaas sa pericytes kasunod ng pag-aaral sa mga daga at daga. Ang pagtuklas na ito ay humantong sa tanong kung ang IGF2 sa pericytes ay kinakailangan para sa pagbuo ng mga pangmatagalang alaala.

Upang mag-imbestiga pa, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga eksperimento gamit ang mga daga kung saan ang produksyon ng IGF2 sa pericytes ay inalis. Natagpuan nila na ang mga daga na ito ay hindi nakabuo ng mga pangmatagalang alaala kumpara sa mga normal na daga. Sa partikular, nagpakita sila ng mga kakulangan sa parehong kontekstwal at spatial na memorya, na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng IGF2 sa mga pericytes para sa pagbuo ng memorya.

Higit pa rito, napagmasdan ng mga mananaliksik na ang neuronal stimulation ay humantong sa produksyon ng IGF2 sa mga pericytes, na pagkatapos ay pinasigla ang mga mekanismo ng pag-activate ng neuronal na nauugnay sa pag-aaral. Ang paghahanap na ito ay nagmumungkahi na mayroong isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga neuron at pericytes sa pagbuo ng mga pangmatagalang alaala.

Sa konklusyon, binibigyang diin ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng mga pericytes at ang kanilang paggawa ng IGF2 sa masalimuot na proseso ng pagbuo ng pangmatagalang memorya. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay maaaring humantong sa mga pagsulong sa paggamot sa mga sakit na nauugnay sa memorya at mga kondisyong neurological.

Pinagmumulan:

– Kiran Pandey, et al., Ang aktibidad ng neuronal ay nagtutulak sa pagpapahayag ng IGF2 mula sa mga pericytes upang bumuo ng pangmatagalang memorya, Neuron (2023).