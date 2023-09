Marahas na Pagpapakain: Paano Umiikot at Napunit ang Supermassive Black Holes ng Space-Time

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Northwestern University ay hinamon ang maginoo na pag-unawa kung paano nagpapakain ang mga supermassive black hole. Dati ay pinaniniwalaan na ang mga black hole ay unti-unting kumakain ng bagay sa mahabang panahon. Gayunpaman, gamit ang mga high-resolution na 3D simulation, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga higanteng kosmiko na ito ay marahas na pinipihit at pinaghiwa-hiwalay ang space-time upang ubusin ang bagay sa napakabilis na mga rate, na kumukumpleto ng isang cycle ng pagkain sa loob lamang ng ilang buwan.

Ginamit ng team ang Summit, isa sa pinakamalaking supercomputer sa buong mundo, para magsagawa ng 3D simulation na pinagsama ang gas dynamics, magnetic field, at general relativity. Ang simulation na ito ay nagbigay ng komprehensibong pagtingin sa pag-uugali ng black hole at nagsiwalat na ang mga black hole ay pinipihit ang nakapalibot na espasyo-oras, na pinuputol ang accretion disk sa panloob at panlabas na mga sub-disk. Pagkatapos ay nilalamon ng black hole ang panloob na disk, na nagpapahintulot sa mga labi mula sa panlabas na sub-disk na punan ang walang bisa.

Ang prosesong ito, na kilala bilang "eat-refill-eat," ay potensyal na nagpapaliwanag sa mahiwagang pag-uugali ng mga quasar na "nagbabagong hitsura." Ang mga Quasar ay napakaliwanag na mga galactic core na pinapagana ng napakalaking black hole. Ang mga quasar na nagbabago ng hitsura ay nagpapakita ng mabilis at matinding pagkakaiba-iba sa kanilang liwanag, kadalasang nag-o-on at naka-off sa loob ng ilang buwan hanggang ilang taon.

Nahirapan ang mga nakaraang teorya na ipaliwanag kung bakit nawala at mabilis na napuno ang panloob na rehiyon ng isang accretion disk. Gayunpaman, ipinakita ng mga simulation na kapag nadiskonekta ang panloob at panlabas na mga sub-disk, magsisimula ang “feeding frenzy” ng black hole. Ang kompetisyon sa pagitan ng pag-ikot ng black hole at ang friction at pressure sa loob ng disk ay humahantong sa pagkapunit ng mga disk at ang pagtulak ng panloob na disk papasok.

Taliwas sa mga naunang pagpapalagay, ang mga simulation ay nagsiwalat din na ang mga accretion disk ay hindi kinakailangang nakahanay sa pag-ikot ng black hole. Sa halip, ang panloob at panlabas na mga sub-disk ay independiyenteng umaalog-alog sa iba't ibang bilis at anggulo. Ang pagpapapangit na ito ng buong accretion disk ay nagiging sanhi ng pagbangga ng mga particle ng gas, na nagreresulta sa mga pagsabog ng liwanag at enerhiya.

Ang bagong pag-unawa sa kung paano ang napakalaking black hole feed ay nagbubukas ng mga kapana-panabik na paraan para sa karagdagang pagsisiyasat sa mga misteryosong cosmic entity na ito. Hinahamon nito ang mga matagal nang teorya at nagbibigay ng mas tumpak na paglalarawan ng kanilang mga gawi sa pagpapakain, na nag-aalok ng mas mahusay na pag-unawa sa mga mekanismo na nagtutulak sa kanilang pag-uugali.

