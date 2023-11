Ang Elusive Spin ng Supermassive Black Hole ng M87

By

Sa isang groundbreaking na tagumpay, isang internasyonal na pangkat ng mga astronomo na pinamumunuan ni Yuzhu Cui ang nagbigay ng tiyak na ebidensya ng umiikot na supermassive black hole sa gitna ng higanteng elliptical galaxy M87. Ang pagtuklas na ito ay nagdaragdag ng isa pang milestone sa legacy ng M87, na nagsimula noong 1918 nang ito ang naging unang kalawakan na nagpakita ng makinang na jet nito. Higit pa rito, gumawa ng kasaysayan ang M87 noong 2019 nang makuha ng Event Horizon Telescope ang unang larawan ng anino ng black hole.

Ang napakalaking black hole sa M87 ay tumitimbang ng nakakagulat na 6.5 bilyong solar mass, na ginagawa itong mahigit isang libong beses na mas malaki kaysa sa black hole sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Ang pagkuha ng data mula sa mga misteryosong bagay na ito ay hindi madaling gawa, ngunit ginamit ng mga mananaliksik ang mga naunang jet at accretion disk, kasama ang Pangkalahatang Teorya ng Relativity ni Einstein, upang suriin ang mga misteryo ng M87.

Sinusuri ang 17 taong halaga ng data mula sa isang pandaigdigang network ng mga radio teleskopyo, natuklasan ng team ni Cui ang isang kahanga-hangang 11-taong cycle ng mga precessional jet at isiniwalat na ang mga rotational axes ng black hole at ang accretion disk nito ay hindi nakaayon. Ang maling pagkakahanay na ito ay nagiging sanhi ng paglilipat o pag-alog ng jet, na nagreresulta sa pangunguna. Ang mga modelong binuo ng koponan ay eksaktong nakaayon sa data ng pagmamasid, na nagpapatunay na ang napakalaking black hole sa gitna ng M87 ay talagang umiikot at gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga mekanismo ng paglilipat ng enerhiya.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi lamang nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa pag-unawa sa mga black hole ngunit nagdudulot din ng mga bagong tanong at hamon para sa mga siyentipiko. Ang mga mananaliksik ay sabik na ngayon na siyasatin ang istruktura ng nauugnay na accretion disk at matukoy ang mga rotational velocities ng parehong black hole at disk. Sa paglutas ng mga misteryong ito, umaasa ang mga astronomo na makakuha ng mas malalim na mga insight sa mga kahanga-hangang mekanismo na gumagawa ng enerhiya ng aktibong galactic nuclei tulad ng M87.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Gaano kalayo ang M87?

A: Ang M87 ay matatagpuan humigit-kumulang 55 milyong light-years ang layo mula sa Earth.

Q: Gaano kalaki ang supermassive black hole sa M87 kumpara sa nasa Milky Way?

A: Ang black hole sa M87 ay higit sa isang libong beses na mas malaki kaysa sa isa sa Milky Way.

Q: Ano ang precession?

A: Ang precession ay tumutukoy sa unti-unting pagbabago sa oryentasyon ng rotational axis ng isang bagay. Sa kaso ng black hole ng M87, ang hindi pagkakatugma ng axis nito ay nagiging sanhi ng paglilipat o pag-alog ng jet, na nagreresulta sa precession.

Q: Ano ang mga accretion disk?

A: Ang mga accretion disk ay mga umiikot na disk ng gas at alikabok na pumapalibot sa mga bagay tulad ng mga black hole. Nabubuo ang mga ito kapag ang gas mula sa nakapalibot na espasyo ay hinila patungo sa gravitational force ng black hole.

T: Ano ang kahalagahan ng pagkumpirma sa pag-ikot ng black hole ng M87?

A: Ang pagkumpirma sa pag-ikot ng black hole ng M87 ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga mekanismo at proseso ng paglilipat ng enerhiya na nagaganap sa loob ng aktibong galactic nuclei. Ang pagtuklas na ito ay tumutulong sa mga astronomo na mas maunawaan ang pagbuo at pag-uugali ng mga black hole.

