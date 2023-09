Iminumungkahi ng Bagong Pag-aaral na Ang Pinakamalapit na Black Hole sa Earth ay 150 Light-Years ang layo

Hinamon ng isang kamakailang pag-aaral ang aming pag-unawa sa pinakamalapit na black hole sa Earth. Ang nakaraang pananaliksik ay nagpahiwatig na ang pinakamalapit na kilalang black hole ay matatagpuan 1,560 light-years ang layo. Gayunpaman, ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa Monthly Notice ng Royal Astronomical Society ay nagmumungkahi na maaaring mayroong isang black hole na malapit sa 150 light-years mula sa Earth.

Nakatuon ang pag-aaral sa kumpol ng Hyades, na siyang pinakamalapit na bukas na kumpol ng mga bituin sa ating planeta. Gamit ang data mula sa Gaia mission ng European Space Agency, sinuri ng mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Padua at Unibersidad ng Barcelona ang galaw at ebolusyon ng mga bituin sa kumpol ng Hyades. Sa pamamagitan ng mga simulation, nakakita sila ng ebidensya na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga itim na butas sa o malapit sa kumpol.

Ang open cluster ay isang koleksyon ng mga bituin na maluwag na pinagsasama-sama ng kanilang gravitational pull at may magkaparehong katangian, gaya ng edad at chemical makeup. Inihambing ng mga mananaliksik ang mga resulta ng simulation sa aktwal na mga posisyon at bilis ng mga bituin sa Hyades, na tiyak na naobserbahan ng Gaia satellite. Ang mga simulation ay nagpahiwatig na mayroong dalawa o tatlong itim na butas sa gitna ng kumpol o malapit.

Kung makumpirma, ang mga black hole na ito ang magiging pinakamalapit na kandidato sa ating solar system. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa pamamahagi ng mga black hole sa kalawakan ngunit nagbibigay din ng mga insight sa kung paano nila naiimpluwensyahan ang ebolusyon ng mga star cluster at nag-aambag sa mga pinagmumulan ng gravitational wave.

Ang mga black hole ay lubhang siksik na mga bagay na nabuo mula sa pagbagsak ng napakalaking bituin. Napakalakas ng kanilang gravitational pull na kahit liwanag ay hindi makatakas dito. Bagama't hindi sila direktang maobserbahan, ang kanilang presensya ay karaniwang nahihinuha sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang epekto sa nakapalibot na bagay. Halimbawa, ang pagkasira ng dumaraan na bituin sa pamamagitan ng isang black hole ay nagreresulta sa mga nakikitang x-ray.

Ang pagtuklas ng mga gravitational wave noong 2015 ay may makabuluhang advanced na pananaliksik sa mga black hole. Ang mga gravitational wave ay unang naobserbahan mula sa banggaan ng dalawang black hole na matatagpuan 1.3 bilyong light-years ang layo, na nagpasimula ng karagdagang pagsisiyasat sa mga misteryosong celestial na katawan na ito.

