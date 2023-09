Ang Mga Gawi sa Pagkain ng Supermassive Black Holes: Ang Bagong Pag-aaral ay Nagpapakita ng Nakakagulat na Mga Natuklasan

Ang isang bagong pag-aaral na pinamumunuan ng Northwestern University ay hinahamon ang mga nakaraang pagpapalagay tungkol sa mga gawi sa pagkain ng mga supermassive black hole. Bagama't dati ay pinaniniwalaan na ang mga black hole ay dahan-dahang kumakain ng kanilang pagkain, ipinapakita ng mga bagong simulation na talagang mas mabilis nilang nilalamon ito. Ang mga resulta ng groundbreaking na pag-aaral na ito ay ilalathala sa The Astrophysical Journal sa ika-20 ng Setyembre.

Ayon sa high-resolution na 3D simulation, ang mga umiikot na black hole ay umiikot sa nakapalibot na space-time, na nagiging sanhi ng accretion disk ng gas na mapunit sa panloob at panlabas na mga subdisk. Ang mga itim na butas ay unang umuubos sa panloob na singsing at pagkatapos ay pinupuno ng mga labi mula sa panlabas na subdisk ang puwang. Ang prosesong ito ng eat-refill-eat ay nangyayari sa loob ng ilang buwan, mas mabilis kaysa sa naisip.

Ang bagong pag-unawa na ito ay maaaring makatulong na ipaliwanag ang pag-uugali ng mga quasar, na ilan sa mga pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan sa gabi. Ang mga quasar ay madalas na sumiklab at pagkatapos ay nawawala nang walang paliwanag. Ang mabilis na mga pagbabago na naobserbahan sa mga quasar ay pare-pareho sa pagkasira at muling pagdadagdag ng mga panloob na rehiyon ng accretion disk.

Ang dating pagpapalagay na ang mga accretion disk ay nakahanay sa pag-ikot ng black hole ay napatunayang mali. Ang simulation na isinagawa ng mga mananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga rehiyon na nakapalibot sa mga black hole ay mas magulong kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Gamit ang isa sa pinakamalaking supercomputer sa mundo, gumawa ang mga mananaliksik ng 3D simulation ng isang manipis, nakatagilid na accretion disk na isinasaalang-alang ang gas dynamics, magnetic field, at pangkalahatang relativity.

Ang pag-warping na dulot ng frame-drag, isang phenomenon kung saan ang umiikot na black hole ay nag-drag ng space-time sa paligid nito, na nagiging sanhi ng buong disk na umalog. Ang panloob na disk ay umaalog nang mas mabilis kaysa sa mga panlabas na bahagi, na nagreresulta sa mga banggaan na nagtutulak sa materyal na mas malapit sa black hole. Sa kalaunan, ang panloob na disk ay nahiwalay mula sa natitirang bahagi ng disk at ang mga subdisk ay nagsisimulang umusbong nang nakapag-iisa.

Ang rehiyong napunit, kung saan nagdidiskonekta ang panloob at panlabas na mga subdisk, ay kung saan nagsisimula ang siklab ng pagkain. Ang pag-ikot ng black hole ay nakikipagkumpitensya sa friction at pressure sa loob ng disk, na nagiging sanhi ng pagbangga ng panloob at panlabas na mga disk at itulak ang panloob na disk patungo sa black hole. Lumilikha ang prosesong ito ng cycle ng eat-refill-eat.

Maaaring ipaliwanag ng pag-aaral na ito ang hindi pangkaraniwang bagay ng "nagbabagong hitsura" na mga quasar, kung saan ang mga quasar ay lubhang nagbabago sa paglipas ng panahon ng mga buwan hanggang taon. Ang mga simulation na isinagawa ng mga mananaliksik ay nagbibigay ng isang posibleng paliwanag para sa mabilis na pagliwanag at pagdidilim na naobserbahan sa mga bagay na ito.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kumplikadong mga gawi sa pagkain ng napakalaking black hole at nagbibigay daan para sa karagdagang pananaliksik sa pag-unawa sa kanilang pag-uugali.

Kahulugan:

– Accretion disk: Isang disk ng gas, alikabok, at iba pang bagay na umiikot sa paligid ng celestial na bagay, tulad ng black hole o batang bituin, bago tuluyang mahulog sa bagay.

– Quasar: Isang napakaliwanag at malayong aktibong galactic nucleus na naglalabas ng malaking halaga ng enerhiya, lalo na sa anyo ng liwanag at mga radio wave.

Pinagmumulan:

– Ang Astrophysical Journal (pinagmulan ng pag-aaral)

– Northwestern University (pinagmulan ng impormasyon tungkol sa mga mananaliksik)