Maaaring Umiral ang mga Black Holes sa Perpektong Balanseng Pares, Mga Study Show

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Southampton, kasama ang mga kasamahan mula sa mga unibersidad ng Cambridge at Barcelona, ​​na ang mga itim na butas ay maaaring potensyal na umiral sa mga pares na perpektong balanse at nasa equilibrium ng isang puwersang kosmolohikal, na ginagaya ang isang higanteng black hole. Hinahamon ng paghahanap na ito ang mga kumbensyonal na teorya tungkol sa mga black hole, na nagmumungkahi na maaari lamang silang umiral bilang mga nakahiwalay na bagay sa kalawakan.

Ang mga black hole ay mga astronomical na bagay na may hindi kapani-paniwalang malakas na gravitational pull, napakatindi na wala, kahit liwanag, ang makakatakas mula sa kanila. Ang mga ito ay sobrang siksik, na may masa na maaaring magkasya sa buong Earth sa isang maliit na espasyo.

Ayon sa mga kumbensyonal na teorya batay sa teorya ng General Relativity ni Einstein, ang mga black hole ay maaaring umiral bilang mga static o umiikot na bagay sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang gravitational force sa kalaunan ay umaakit at bumabangga sa kanila nang magkasama. Ang palagay na ito ay totoo kapag isinasaalang-alang ang isang static na Uniberso, ngunit paano kung ang Uniberso ay patuloy na lumalawak?

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na sa isang lumalawak na Uniberso, ang mga pares ng mga black hole ay maaaring umiral nang magkakasuwato, na lumilikha ng ilusyon ng isang solong black hole. Posible ito dahil sa isang cosmological constant, na kilala rin bilang dark energy, na ipinakilala sa teorya ni Einstein. Ang cosmological constant ay nagiging sanhi ng Uniberso na bumilis sa isang pare-parehong bilis, na nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng mga black hole.

Sa pamamagitan ng mga kumplikadong numerical na pamamaraan, ipinakita ng koponan na ang dalawang static na black hole ay maaaring umiral sa equilibrium, ang kanilang gravitational attraction ay sinasalungat ng pagpapalawak na nauugnay sa cosmological constant. Nangangahulugan ito na kahit na sa isang lumalawak na Uniberso, ang mga itim na butas ay nagpapanatili ng isang nakapirming distansya mula sa isa't isa. Binabayaran ng puwersa ng gravitational ang pagpapalawak na sinusubukang hilahin ang mga ito.

Mula sa malayo, ang isang pares ng mga black hole sa equilibrium ay lilitaw bilang isang solong black hole, na ginagawang mahirap na makilala sa pagitan ng dalawa. Ang paghahanap na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa karagdagang pananaliksik, dahil ang teorya ay maaari ring malapat sa umiikot na mga black hole at potensyal na kahit na maramihang black hole.

Ang pag-aaral ay isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Southampton, Unibersidad ng Cambridge, at Unibersidad ng Barcelona. Ang kanilang mga natuklasan ay nai-publish sa journal Physical Review Letters, at ang papel ay nasuri bilang isang artikulo sa Viewpoint.

