Ang Papel ng Biochar sa Pagbawas sa Pagbabago ng Klima

Milyun-milyong toneladang organikong basura mula sa mga pagpapatakbo ng agrikultura at kagubatan ang naiwan na nabubulok o nasusunog bawat taon, na naglalabas ng carbon dioxide sa atmospera at nag-aambag sa pandaigdigang pag-init. Gayunpaman, mayroong isang solusyon sa anyo ng biochar, na maaaring mag-sequester ng carbon sa mahabang panahon. Ginagawa ang biochar sa pamamagitan ng pag-init ng mga organikong basura sa isang pinababang kapaligiran ng oxygen. Maaari itong gawin mula sa iba't ibang mga produktong organikong basura sa mga temperatura mula 300ºF hanggang 1400ºF, na nagreresulta sa iba't ibang mga katangian.

Ang Biochar ay may ilang mga benepisyo para sa kapaligiran. Tinutulungan nito ang lupa na mapanatili ang tubig at mga sustansya, nagbibigay ng tirahan para sa mga mikrobyo, at kumukuha ng mga pollutant tulad ng mabibigat na metal, kaya pinipigilan ang kanilang pagpasok sa mga anyong tubig. Bukod dito, binago ng biochar ang humigit-kumulang 50% ng carbon sa organikong basura sa isang matatag na tambalan na nananatiling naka-lock sa lupa, na binabawasan ang dami ng carbon na inilabas sa atmospera.

Ang produksyon ng biochar sa Estados Unidos ay kasalukuyang limitado, ngunit ito ay may potensyal na mabawi ang malaking halaga ng carbon dioxide emissions. Ang isang pagtatantya ay nagmumungkahi na sa pamamagitan ng 2050, maaaring mabawi ng biochar ang hanggang tatlong gigatons ng carbon dioxide bawat taon, katumbas ng pagsasara ng 800 coal-fired power plant. Gayunpaman, upang makamit ito, ang produksyon ng biochar ay kailangang tumaas nang malaki sa isang pandaigdigang sukat.

Kabilang sa mga hamon sa pagpapatibay ng biochar ang kakulangan ng kamalayan sa mga magsasaka at ang pangangailangan para sa isang nuanced na pag-unawa sa mga katangian at aplikasyon nito. Ang biochar ay hindi isang pataba o isang pestisidyo at hindi makabuluhang nagpapataas ng mga ani ng pananim. Gayunpaman, nag-aalok ito ng malinaw na mga benepisyo kapag idinagdag sa mga lupang may mahinang tubig at pagpapanatili ng sustansya.

Ang Biochar ay nangangako bilang isang simple at cost-effective na paraan upang makuha at mag-imbak ng carbon, na umaakit ng interes mula sa mga korporasyong naglalayong i-offset ang kanilang mga emisyon. Ang pagtaas ng produksyon at pag-aampon ng biochar ay maaaring magbigay daan para sa isang makabuluhang pagbawas sa mga antas ng carbon dioxide at mag-ambag sa mga pagsisikap sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima.

Pinagmumulan:

– Grist: “Ang papel ng Biochar sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima”

– US Biochar Initiative: usbiomass.org

(tandaan: ito ay isang ganap na bagong artikulo)