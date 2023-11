Mahusay na Photocatalytic CO2 Reduction sa pamamagitan ng Bidirectional Host-Guest Interactions

By

Ang pagbuo ng mga artificial photosynthesis system para sa pag-convert ng CO2 sa mahahalagang kemikal ay mahalaga sa pagtugon sa global warming at krisis sa enerhiya. Ang isang diskarte sa pagkamit nito ay sa pamamagitan ng pagsasama ng CO2 reduction sa H2O oxidation upang i-convert ang solar energy sa chemical energy, na ginagaya ang proseso ng photosynthesis. Gayunpaman, ang kahusayan ng pagbabawas ng CO2 ay nahahadlangan ng kinetic barrier para sa oksihenasyon ng tubig.

Upang mapahusay ang kahusayan ng pagbawas ng photocatalytic CO2, ginamit ng mga mananaliksik ang mga ahente ng pagsasakripisyo ng elektron upang itaguyod ang reaksyon. Gayunpaman, ang paggamit ng mga ahenteng ito ng sakripisyo ay hindi matipid at nililimitahan ang kapasidad ng oksihenasyon ng mga butas na nabuo ng larawan. Upang malampasan ang mga hamong ito, ginalugad ng mga siyentipiko ang pagsasama ng pagbabawas ng CO2 sa oksihenasyon ng mga organikong compound, na magbubunga ng mahahalagang kemikal. Ang diskarte na ito ay may karagdagang bentahe ng paggamit ng biomass-derived organics bilang mga feedstock, na ginagawang mas napapanatiling ang proseso.

Upang mapahusay ang kahusayan sa paglilipat ng elektron sa mga photocatalytic system, bumuo ang isang research team mula sa Tianjin University of Technology, China, na pinamumunuan ni Prof. Tong-Bu Lu, ng nobelang diskarte batay sa bidirectional host-guest interaction. Nakamit nila ito sa pamamagitan ng sabay na pagtitipon ng catalyst at reactant sa ibabaw ng photosensitizer. Ang direktang kontak na ito sa pagitan ng catalyst/reactant at ng photosensitizer ay makabuluhang binabawasan ang distansya na kailangang bumiyahe ng mga photogenerated carrier, na humahantong sa isang dramatikong pagpapahusay sa kahusayan ng pagbabawas ng CO2.

Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpakita ng mataas na ani ng CO2 reduction sa formic acid (1610 μmol g-1 h-1) na may selectivity na 96.5%. Bilang karagdagan, ang mga photogenerated na butas sa CdS (cadmium sulfide) ay mabilis na nilipol ng furfuryl alcohol na nakatali sa β-CD (β-cyclodextrin), na nagreresulta sa isang furfural yield na 1567 μmol g-1 h-1 na may higit sa 99% selectivity.

Ang pambihirang tagumpay na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagbuo ng napakahusay na artipisyal na mga sistema ng photosynthesis para sa mga praktikal na aplikasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng bidirectional host-guest interaction, maaaring i-maximize ng mga mananaliksik ang paggamit ng solar energy para sa pagbabawas ng CO2 at organic oxidation, na humahantong sa produksyon ng mga mahahalagang kemikal. Ang gawaing ito ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng napapanatiling at mahusay na mga teknolohiya sa pagbabawas ng carbon.

Mga Madalas Itanong:

Q: Paano pinapahusay ng bidirectional host-guest interaction ang photocatalytic CO2 reduction?

A: Ang mga bidirectional na pakikipag-ugnayan ng host-guest ay nagbibigay-daan sa catalyst at reactant na matipon sa ibabaw ng photosensitizer, na binabawasan ang distansya ng transmission ng mga photogenerated na carrier at nagpo-promote ng mahusay na pagbabawas ng CO2.

Q: Ano ang mga pakinabang ng pagsasama ng pagbabawas ng CO2 sa organic na oksihenasyon?

A: Ang pagsasama ng pagbabawas ng CO2 sa organikong oksihenasyon ay nagbibigay-daan sa paggawa ng mga kemikal na idinagdag sa halaga at ang paggamit ng mga organikong nagmula sa biomass bilang mga nababagong feedstock.

Q: Ano ang mga pangunahing natuklasan ng pananaliksik na ito?

A: Ipinakita ng pananaliksik na ang bidirectional host-guest interaction ay maaaring makabuluhang mapahusay ang kahusayan ng photocatalytic CO2 reduction, na humahantong sa mataas na yield ng formic acid at furfural na may mahusay na selectivity.

T: Paano nakakatulong ang pananaliksik na ito sa mga artificial photosynthesis system?

A: Ang gawaing ito ay nagbibigay ng bagong diskarte para sa pagbuo ng praktikal at napakahusay na artipisyal na mga sistema ng photosynthesis, na nag-aalok ng mga potensyal na solusyon para sa global warming at pagpapanatili ng enerhiya.

Source:

Chinese Journal of Catalysis. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7