Matagumpay na Nakuha ng NASA ang Mga Sample ng Asteroid mula sa Deep Space

Matagumpay na naibalik ng Osiris-Rex spacecraft ng NASA ang mga sample ng isang asteroid mula sa deep space pagkatapos ng pitong taong misyon. Sa pagdating nito pabalik sa Earth, ang maliit na kapsula na naglalaman ng mga sample ay nag-parachute sa disyerto ng Utah, habang ang mothership ay nagpatuloy sa paglalakbay nito sa isa pang asteroid.

Dumaong ang kapsula sa isang liblib na lugar ng militar apat na oras matapos mailabas mula sa 63,000 milya ang layo. Inanunsyo ng Mars mission recovery operations team ang matagumpay na landing, kung saan ang kapsula ay lumapag nang tatlong minuto bago ang iskedyul. Ang parachute na ginamit sa pagbaba ay bumukas ng apat na beses na mas mataas kaysa sa inaasahan, na nagpapahiwatig ng mas mataas na rate ng deceleration.

Sa kaginhawahan ng mga siyentipiko at mga mission controller, ang kapsula ay nanatiling buo at walang anumang kontaminasyon, na pinapanatili ang 4.5 bilyong taong gulang na mga sample nito. Sa loob ng dalawang oras ng landing, ang kapsula ay dinala sa isang pansamantalang malinis na silid sa Utah Test and Training Range ng Departamento ng Depensa.

Sa kasalukuyan, tinatantya na ang kapsula ay naglalaman ng hindi bababa sa isang tasa ng mga durog na bato mula sa asteroid na mayaman sa carbon na pinangalanang Bennu. Kukumpirmahin ang eksaktong halaga kapag binuksan ang lalagyan sa susunod na mga araw. May ilang materyal na natapon at lumutang sa proseso ng pangongolekta tatlong taon na ang nakararaan.

Ang Japan ay ang tanging ibang bansa na matagumpay na nagbabalik ng mga sample ng asteroid, ngunit ang misyon ng NASA ay nagmamarka ng pinakamalaking sample return mula noong mga landing sa buwan ng Apollo. Ang mga sample na nakolekta ay magbibigay ng napakahalagang mga insight sa pagbuo ng Earth at buhay, na nagbibigay sa mga siyentipiko ng hindi pangkaraniwang sulyap sa mga unang yugto ng ating solar system.

Nagsimula ang Osiris-Rex mission ng NASA noong 2016 at umabot sa Bennu noong 2018, nangongolekta ng mga sample noong 2020 gamit ang isang vacuum arm. Ang spacecraft ay sumasaklaw sa layo na 4 na bilyong milya sa buong paglalakbay nito.

Ililipat ang mga sample sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston sa Lunes ng umaga. Naglalaman na ang Johnson Space Center ng daan-daang libra ng mga moon rock na natipon ng mga astronaut ng Apollo. Ang mga siyentipiko ay sabik na buksan ang lalagyan at tiyak na sukatin ang dami ng materyal na nakuha mula sa Bennu.

Ang tagumpay ng misyon ng Osiris-Rex ay nagdadala sa NASA ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa maagang komposisyon ng kemikal ng mga asteroid, ang pagbuo ng tubig, at ang mga bloke ng gusali ng buhay. Ang data na nakolekta ay magiging mahalaga din para sa hinaharap na mga pagsisikap na ilihis ang mga asteroid na maaaring magdulot ng banta sa Earth. Habang nagpapatuloy ang Osiris-Rex sa misyon nito, kasalukuyan itong patungo sa asteroid Apophis, na maaabot nito sa 2029.

Ang matagumpay na pagkuha ng mga sample ng asteroid ay kumakatawan sa ikatlong sample return ng NASA mula sa deep-space robotic mission. Nauna nang nakuha ng ahensya ang mga sample ng solar wind gamit ang Genesis spacecraft noong 2004 at matagumpay na naghatid ng comet dust kasama ang Stardust spacecraft noong 2006. Habang ang mga plano para sa pagbabalik ng mga sample ng Mars ay kasalukuyang naka-hold, ang Perseverance rover ay nangongolekta ng mga pangunahing sample sa planeta para sa hinaharap. transportasyon sa Earth.

