Natuklasan ng Webb Telescope ang Methane at Carbon Dioxide sa Atmosphere ng Exoplanet K2-18 b

Ang isang bagong pagsisiyasat na isinagawa ng James Webb Space Telescope ng NASA ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng mga molekulang nagdadala ng carbon, kabilang ang methane at carbon dioxide, sa kapaligiran ng exoplanet K2-18 b. Ang K2-18 b, na 8.6 beses na mas malaki kaysa sa Earth, ay umiikot sa isang cool na dwarf star sa habitable zone at matatagpuan 120 light-years ang layo mula sa Earth.

Ang mga natuklasang ito ay nagdaragdag sa mga kamakailang pag-aaral na nagmumungkahi na ang K2-18 b ay maaaring isang Hycean exoplanet, ibig sabihin, ito ay may potensyal na magkaroon ng hydrogen-rich atmosphere at isang tubig na natatakpan ng karagatan. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng isang kamangha-manghang sulyap sa isang planeta na hindi katulad ng anumang bagay sa ating Solar System at nagpapalaki ng mga kawili-wiling prospect tungkol sa mga potensyal na matitirahan na mundo sa ibang lugar sa Uniberso.

Ang James Webb Space Telescope ay nakakuha ng spectra ng K2-18 b, na nagpakita ng kasaganaan ng methane at carbon dioxide sa kapaligiran ng exoplanet. Ang kakulangan ng ammonia ay higit pang sumusuporta sa hypothesis na maaaring mayroong karagatang tubig sa ilalim ng isang mayaman sa hydrogen na kapaligiran sa K2-18 b. Bukod pa rito, nagkaroon ng posibleng pagtuklas ng isang molekula na tinatawag na dimethyl sulfide, na sa Earth ay ginawa lamang ng buhay. Gayunpaman, kinakailangan ang karagdagang pagpapatunay upang kumpirmahin ang presensya nito.

Ang suhestyon na ang K2-18 b ay maaaring isang Hycean exoplanet ay nakakaintriga dahil ang mga mundong ito ay pinaniniwalaan na mga promising environment upang maghanap ng ebidensya ng buhay sa mga exoplanet. Ang mas malalaking mundo ng Hycean ay higit na nakakatulong sa mga obserbasyon sa atmospera, kumpara sa mas maliliit na mabatong planeta.

Habang ang K2-18 b ay nasa habitable zone at naglalaman ng mga molecule na nagdadala ng carbon, hindi ito nangangahulugan na ang planeta ay maaaring sumuporta sa buhay. Ang malaking sukat nito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng malaking mantle ng high-pressure na yelo sa loob nito, katulad ng Neptune.

Itinatampok ng mga pagtuklas na ito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng magkakaibang mga kapaligirang matitirhan sa paghahanap ng buhay sa ibang lugar sa uniberso. Ang mga obserbasyon sa hinaharap sa James Webb Space Telescope ay magbibigay ng karagdagang insight sa kapaligiran ng K2-18 b at posibleng makumpirma ang pagkakaroon ng dimethyl sulfide.

– Exoplanet: Ang exoplanet (o extrasolar planet) ay isang planeta na matatagpuan sa labas ng ating Solar System, na umiikot sa paligid ng isang bituin maliban sa Araw.

– NASA: Itinatag noong 1958, ang National Aeronautics and Space Administration (NASA) ay isang independiyenteng ahensya ng Pederal na Pamahalaan ng Estados Unidos na nakatutok sa paggalugad sa kalawakan at siyentipikong pananaliksik.

– James Webb Space Telescope: Ang James Webb Space Telescope (JWST o Webb) ay isang nag-oorbit na infrared na obserbatoryo na umakma sa mga pagtuklas ng Hubble Space Telescope.