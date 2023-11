Ang Relasyon sa Pagitan ng Aerosol Hygroscopicity at Climate Change

Ang mga particle ng aerosol ay may malaking epekto sa klima ng Earth, at ang pag-unawa sa kanilang mga katangian ay mahalaga para sa tumpak na pagmomodelo ng klima. Ang isang mahalagang katangian ay ang hygroscopicity, na tumutukoy sa kakayahan ng mga particle ng aerosol na humawak ng tubig sa atmospera. Ang pagtukoy sa hygroscopicity ng mga particle ng aerosol ay mahirap dahil sa kanilang variable at kumplikadong kalikasan, kabilang ang mga kadahilanan tulad ng laki at komposisyon ng kemikal.

Gayunpaman, ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Communications ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng komposisyon ng aerosol at hygroscopicity. Ang isang internasyonal na pangkat ng pananaliksik, na pinamumunuan ng Max Planck Institute para sa Chemistry at ng Leibniz Institute para sa Tropospheric Research, ay bumuo ng isang simpleng linear na formula upang tantyahin ang hygroscopicity batay sa mga organic at inorganic na materyales na nasa mga particle ng aerosol.

Gumamit ang pag-aaral ng data mula sa 16 na campaign sa pagsukat na isinagawa sa pagitan ng 2004 at 2020, na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga rehiyon ng Earth at mga zone ng klima. Ang mga kampanyang ito ay nagsasangkot ng mga sukat ng hygroscopicity gamit ang cloud condensation nuclei measurements at ang kemikal na komposisyon ng mga particle gamit ang aerosol mass spectrometry. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa malawak na dataset na ito, natukoy ng mga mananaliksik na ang epektibong aerosol hygroscopicity (κ) ay maaaring kalkulahin gamit ang isang simpleng linear formula: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Ang mga resulta ay nagpakita na ang hygroscopicity ng mga organic na particle (κorg) ay nag-average sa buong mundo sa 0.12 ± 0.02, habang ang hygroscopicity ng inorganic ions (κinorg) ay may average na 0.63 ± 0.01. Ang mga halagang ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa papel ng mga particle ng aerosol sa pagbabago ng klima at maaaring gamitin sa mga modelo ng klima sa buong mundo upang mapabuti ang mga hula sa klima.

Ang nangungunang mananaliksik na si Mira Pöhlker, mula sa Leibniz Institute para sa Tropospheric Research, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pag-aaral na ito. "Ipinakita namin na ang mga pinasimple na pagpapalagay ay maaaring gawin para sa pagsasaalang-alang ng hygroscopicity sa mga modelo ng klima," paliwanag niya. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang isang linear na formula ay maaaring epektibong matantya ang hygroscopicity ng aerosol, na binabawasan ang kawalan ng katiyakan sa mga hula sa klima.

Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa papel ng mga particle ng aerosol sa pagbabago ng klima at itinatampok ang kahalagahan ng tumpak na pagkilala sa kanilang mga katangian. Ang mga natuklasan ay may potensyal na pahusayin ang mga modelo ng klima at pahusayin ang ating kakayahang mahulaan ang mga sitwasyon sa klima sa hinaharap.

FAQ

Ano ang hygroscopicity?

Ang hygroscopicity ay tumutukoy sa kakayahan ng mga particle ng aerosol na humawak ng tubig sa atmospera. Ito ay isang mahalagang kadahilanan sa pag-unawa sa epekto ng mga aerosol sa klima ng Earth.

Paano natukoy ang hygroscopicity ng mga particle ng aerosol sa pag-aaral?

Ang hygroscopicity ng aerosol particle ay sinusukat gamit ang cloud condensation nuclei measurements. Ang mga sukat na ito ay pinagsama sa kemikal na komposisyon ng mga particle na nakuha sa pamamagitan ng aerosol mass spectrometry.

Ano ang kahalagahan ng mga natuklasan ng pag-aaral?

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapakita ng isang simpleng linear na formula na maaaring magtantiya ng aerosol hygroscopicity batay sa mga organic at inorganic na materyales na nasa mga particle. Maaaring gamitin ang formula na ito sa mga modelo ng klima upang mapabuti ang mga hula sa pagbabago ng klima.

Paano mailalapat ang mga resulta ng pag-aaral?

Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa kaugnayan sa pagitan ng komposisyon ng aerosol at hygroscopicity. Maaaring gamitin ang impormasyong ito sa mga modelo ng klima sa buong mundo upang mapahusay ang ating pag-unawa sa epekto ng mga particle ng aerosol sa pagbabago ng klima.