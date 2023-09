Osiris-Rex mission ng Nasa: Ang mga sample ng asteroid ay nakatakdang dumaong sa Earth

Ang mga pinaka-inaasahang sample mula sa Osiris-Rex mission ng Nasa ay nakatakdang pumasok sa kapaligiran ng Earth ngayon. Ang Osiris-Rex spacecraft, na halos kasing laki ng isang transit van, ay naglabas ng isang kapsula na naglalaman ng mga rubble at dust sample na nakolekta mula sa malapit sa Earth na asteroid na Bennu. Ang kapsula ay naglalakbay nang humigit-kumulang 27,650 milya kada oras at inaasahang lalapag malapit sa Salt Lake City sa 10:55 am ET. Ang spacecraft ay tumalikod na sa Earth upang magsimula ng isang bagong misyon upang galugarin ang isa pang asteroid, ang Apophis.

Natuklasan noong 1999, ang Bennu ay isang 'rubble-pile asteroid', na binubuo ng isang paghalu-halo ng mga bato sa kalawakan na pinagsasama-sama ng gravity. Ang mga batong ito ay pinaniniwalaang naghiwalay mula sa isang mas malaking katawan at humigit-kumulang 4.6 bilyong taong gulang, mula pa sa pagbuo ng solar system. Ang Bennu ay kilala na mayaman sa carbon-based na substance at water-containing clay minerals, na nagmumungkahi na ang likidong tubig ay dating nasa mas malaking katawan kung saan ito nabuo.

Ang mga siyentipiko ay sabik na pag-aralan ang mga sample mula sa Bennu dahil maaari silang magbigay ng mga insight sa mga sangkap na nag-ambag sa pagbuo ng mga planeta, kabilang ang Earth, at ang paglikha ng mga kapaligiran na angkop para sa buhay. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng Bennu ay makakatulong sa mga mananaliksik na mas mahulaan at ipagtanggol laban sa mga potensyal na asteroid strike. Bagama't walang agarang panganib ng epekto, ang Bennu ay inuri bilang 'potensyal na mapanganib' at umiikot sa araw tuwing 1.2 taon, na lumalapit sa Earth tuwing anim na taon.

Ang misyon ng Osiris-Rex, na nagsimula noong 2016, ay nagsasangkot ng pagmamapa sa Bennu upang piliin ang pinakamahusay na site para sa pagbawi ng sample. Ang napiling destinasyon ay ang Nightingale Crater ng asteroid. Sa sandaling mapunta ang mga sample, agad na kukunin ang mga ito upang maiwasan ang kontaminasyon at dadalhin sa Johnson Space Center ng Nasa sa Houston.

Ang misyon na ito ay makabuluhan dahil ang mga sample ng Bennu ay kumikilos bilang isang kapsula ng oras mula sa mga unang araw ng ating solar system, na nag-aalok ng mahahalagang insight sa pinagmulan ng buhay at ang kalikasan ng mga asteroid.

Pinagmulan: Nasa