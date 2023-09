Inihayag ang Nakatagong Cosmic Web ng mga Filament sa Uniberso

By

Ang mga astronomo ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas, na direktang nakakakita ng malawak na network ng mga filament na nag-uugnay sa Uniberso. Ang siksik na network na ito, na kilala bilang cosmic web, ay dati-rati ay naobserbahan lamang sa paligid ng mga maliliwanag na bagay tulad ng mga quasar. Gayunpaman, ipinakita ng mga bagong obserbasyon ang mahinang glow ng mga filament na ito na umaabot sa intergalactic space, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa istruktura at ebolusyon ng Uniberso.

Ang cosmic web ay binubuo ng dark matter, na nag-uugnay sa mga galaxy at cluster sa malalayong distansya. Ang mga filament na ito, na nabuo sa mga unang yugto ng Uniberso, ay nangongolekta at naghahatid ng hydrogen mula sa kalat-kalat na intergalactic medium upang pasiglahin ang paglaki ng mga kalawakan at pagbuo ng mga bituin.

Ang paghahanap at pag-aaral sa cosmic web ay mahalaga para sa pag-unawa sa pagpapalawak at pag-unlad ng Uniberso. Mayroon din itong mga pahiwatig tungkol sa pamamahagi ng dark matter at nawawalang normal na matter. Humigit-kumulang 60 porsiyento ng hydrogen na nilikha sa panahon ng Big Bang ay pinaniniwalaang naninirahan sa loob ng cosmic web.

Upang hanapin ang mga pinaka-mailap na bahagi ng cosmic web, bumuo ang mga astronomo ng isang espesyal na instrumento na tinatawag na Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Ang instrumento na ito ay idinisenyo upang makita ang mahinang Lyman alpha emission, ang pirma ng hydrogen absorption at re-emission, na nagbibigay-daan para sa pagkakakilanlan ng mga filament.

Sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba't ibang patches ng kalangitan at paghahambing ng Lyman alpha emission, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng isang three-dimensional na mapa ng cosmic web. Ang mapa na ito ay kumakatawan sa liwanag na naglakbay sa pagitan ng 10 at 12 bilyong taon, na nagbibigay ng isang sulyap sa mga unang yugto ng pagbuo ng Uniberso kasunod ng Big Bang.

Ang pagtuklas ng nakatagong cosmic web ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pagsubaybay sa pamamahagi at paggalaw ng bagay sa Uniberso. Nag-aalok din ito ng mga insight sa pagbuo ng mga bituin at black hole sa unang bahagi ng panahon ng Uniberso.

Nasasabik ang mga mananaliksik tungkol sa potensyal ng bagong tool na ito at sa kayamanan ng kaalaman na maidudulot nito sa malalayong filament at pagbuo ng cosmic web.

Pinagmumulan:

– Astrophysicist Christopher Martin ng Caltech

– Astrophysicist at instrument scientist na si Mateusz Matuszewski ng Caltech

– Pananaliksik na inilathala sa Nature Astronomy