The Burst Test: Mga Pagsulong sa Space Station Module Design

Ang Sierra Space, isang kumpanyang nakabase sa Colorado, ay nagsagawa kamakailan ng burst test, na sadyang nagpapasabog ng bagong disenyo para sa isang inflatable na module na gagamitin para sa isang kahalili ng International Space Station (ISS). Napakahalaga ng burst test para masubukan ang mga limitasyon ng disenyo ng module bago ito ilipad sa kalawakan. Ang module, na nilikha sa pakikipagtulungan sa Delaware-based na kumpanya na ILC Dover, ay gumagamit ng mga tinahi at hinabing tela, pangunahin ang Vectran, na nagiging matigas kapag napalaki.

Nilalayon ng Sierra Space na magkaroon ng module, na tinatawag na LIFE (Large Integrated Flexible Environment), na handa sa 2030 para sa Orbital Reef space station, isang proyekto na pinamumunuan ni Jeff Bezos' Blue Origin at pinondohan ng NASA. Bukod pa rito, plano ng Sierra na magbigay ng isang barko na tinatawag na Dream Chaser, na may kakayahang magdala ng parehong kargamento at crew, upang suportahan ang istasyon ng kalawakan. Ang kamakailang mga resulta ng burst test ay nagpakita ng 33% na margin sa pamantayan ng sertipikasyon para sa isang full-scale na module, na nagmamarka ng isang makabuluhang pagpapabuti sa mga nakaraang disenyo.

Ang burst test ay isa sa ilang pagsubok na isinagawa ng Sierra Space sa kanilang mga prototype ng LIFE. Bilang karagdagan sa mga burst test, isinagawa ang mga creep test, na nagsasailalim sa mga module sa mga pinahabang panahon ng mas mataas kaysa sa karaniwang mga pressure. Ang lahat ng mga pagsubok na ito ay naganap sa Marshall Space Flight Center ng NASA at naging mahalaga sa pagsulong ng disenyo ng module.

Ang NASA, na kinikilala ang pangangailangan para sa hinaharap na mga istasyon ng kalawakan upang palitan ang ISS, ay nagpopondo sa pagbuo ng mga komersyal na pasilidad. Ang Axiom Space, isa pang kumpanyang nakabase sa Houston, ay nakakuha rin ng kasunduan na lumikha ng sarili nitong mga module ng istasyon ng espasyo, na ikakabit sa ISS simula noong 2026.

Upang mabawasan ang anumang agwat sa pagkakaroon ng pananaliksik sa pagitan ng ISS at ng mga bagong istasyon ng kalawakan, aktibong nagtatrabaho ang NASA patungo sa isang dalawang taong plano sa paglipat. Ang White House Office of Science and Technology Policy ay naglabas ng isang diskarte na may mga iminungkahing hakbang para sa paglipat na ito, na naglalayong tiyakin ang pagpapatuloy ng napakahalagang siyentipikong pananaliksik sa kalawakan.

Ang burst test na isinagawa ng Sierra Space ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagsulong sa disenyo ng module ng istasyon ng espasyo. Sa patuloy na pagsisikap ng mga kumpanya tulad ng Sierra Space at Axiom Space, ang hinaharap ng paggalugad sa kalawakan at siyentipikong pananaliksik sa kalawakan ay mukhang maaasahan.

Pinagmumulan:

– Mga opisyal ng Sierra Space

– NASA