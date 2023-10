Gumagamit ang Bagong Paraan ng Bakterya para I-extract ang Rare-Earth Elements para sa Clean Energy Technologies

Natuklasan ng mga siyentipiko sa Cornell University ang isang bagong paraan upang kunin at gamitin ang isang bacterium na tinatawag na Shewanella oneidensis mula sa Oneida Lake sa estado ng New York. Ang bacterium na ito ay may kaugnayan sa mga rare-earth na elemento, gaya ng lanthanides, na mahalaga para sa malinis at nababagong teknolohiya ng enerhiya. Ang pamamaraan, na tinatawag na biosorption, ay nagbibigay-daan sa bakterya na iproseso ang mga rare-earth na metal sa isang mas environment friendly na paraan kumpara sa mga kasalukuyang pamamaraan ng pagkuha. Ang biosorption ay hindi nangangailangan ng paggamit ng mga malupit na kemikal, na kadalasan ay carcinogenic at nakakapinsala sa kapaligiran.

Ayon kay Buz Barstow, isang propesor ng biological at environmental engineering sa Cornell at nangungunang researcher sa proyekto, ang bagong teknolohiyang ito ay nagbibigay-daan sa isang scalable at environment friendly na proseso para sa paghihiwalay ng mga indibidwal na lanthanides. Maaari itong magamit sa mga advanced na bansa na may mahigpit na mga regulasyon sa kapaligiran, na pumipigil sa pag-outsourcing ng mga problema sa kapaligiran sa mga hindi gaanong maunlad na bansa. Ang kasalukuyang paraan ng solvent extraction ay kinabibilangan ng paggamit ng mga organic solvents na carcinogenic at nakapipinsala sa kapaligiran. Nangangailangan din ito ng malaking dami ng mga extractant at mahabang proseso ng paghihiwalay, na humahantong sa mga potensyal na isyu sa pagtagas.

Ang pananaliksik na ito ay nag-aambag sa isang lumalagong larangan ng mga biyolohikal na diskarte sa pagkuha ng mga elemento ng bihirang-lupa. Ang iba pang mga mananaliksik, tulad ni Joey Cotruvo sa Penn State at Cecilia Martinez-Gomez sa UC Berkeley, ay nagtatrabaho din sa mga bio-approach sa paghihiwalay. Gayunpaman, nag-aalok ang biosorption ng ilang partikular na kalamangan, tulad ng mas mababang pagtitiyak at mas madaling pag-alis ng mga elemento ng rare-earth mula sa absorbing agent, na ginagawa itong potensyal na mas mabilis at mas nasusukat na proseso. Tinatanggal din ng biosorption ang pangangailangan para sa paglilinis, dahil nangangailangan lamang ito ng biomass, na madaling mapalago nang walang karagdagang mga hakbang sa paglilinis.

Naiisip ng mga mananaliksik ang mga komersyal na aplikasyon para sa teknolohiyang ito sa malapit na hinaharap. Ang isang kumpanya na tinatawag na Reegen, na itinatag ng mga mananaliksik na kasangkot sa proyekto, ay naglalayong i-komersyal ang teknolohiyang ito kasama ng iba pang mga pamamaraan para sa engineering microbes upang kunin ang mga bihirang-earth na elemento. Ang pag-unlad na ito ay nag-aalok ng isang mas napapanatiling at mahusay na alternatibo sa kasalukuyang pangingibabaw ng China sa rare-earth na produksyon ng metal, na nagresulta sa mga seryosong isyu sa polusyon sa tubig at lupa.

Pinagmulan: Cornell University, Yale School of the Environment