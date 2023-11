Kapansin-pansing Pagdama ng mga Sanggol sa Kanilang Katawan at Paligid

By

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Birmingham na ang mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ay nagtataglay ng kahanga-hangang kakayahan na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa mundo sa kanilang paligid. Itong groundbreaking na pananaliksik na isinagawa ng Birmingham BabyLab ay nagbibigay ng bagong liwanag sa pagbuo ng kamalayan sa sarili sa mga sanggol at itinatampok ang kanilang mga likas na kakayahan sa pag-iisip.

Ang pag-aaral ay nagsasangkot ng mga eksperimento sa mga sanggol na may edad na apat at walong buwan. Ang mga sanggol ay iniharap sa isang bola sa isang screen na inilipat alinman sa malapit o mas malayo mula sa kanila. Nakakagulat, nang ang bola ay lumapit sa pinakamalapit na punto sa screen, ang mga sanggol ay nakaranas ng isang maliit na panginginig ng boses sa kanilang mga kamay. Ang aktibidad ng utak ay malapit na sinusubaybayan sa panahon ng mga eksperimentong ito, at ang mga natuklasan ay talagang kaakit-akit.

Ang mga resulta ay nagpakita na kahit na sa apat na buwan lamang, ang mga sanggol ay nagpakita ng mas mataas na somatosensory (tactile) na aktibidad ng utak kapag ang isang pagpindot ay naunahan ng isang bagay na gumagalaw patungo sa kanila. Iminumungkahi nito na ang mga sanggol ay nagtataglay ng likas na kakayahang madama ang kanilang kapaligiran at maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa espasyo sa kanilang paligid. Ang konseptong ito ay kilala bilang peripersonal space, at ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanilang maagang pag-unlad.

Ipinaliwanag ni Dr. Giulia Orioli, ang nangungunang mananaliksik at isang Research Fellow sa Psychology sa Unibersidad ng Birmingham, na ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig ng kakayahan ng mga sanggol na gumawa ng mga koneksyon sa pagitan ng kanilang nakikita at kung ano ang kanilang nararamdaman. Nangangahulugan ito na bago pa man natutong abutin ng mga sanggol ang mga bagay, ang kanilang multisensory na utak ay naka-wire upang maunawaan ang espasyo sa kanilang paligid at kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan dito.

Tinitingnan din ng pag-aaral kung paano tumugon ang mas matatandang mga sanggol, sa edad na walong buwan, sa mga hindi inaasahang pagpindot. Nang kawili-wili, nang ang pagpindot sa kanilang mga kamay ay sumunod sa bola na lumalayo sa kanila sa screen, ang kanilang aktibidad sa utak ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkagulat. Ito ay nagpapahiwatig na habang ang mga sanggol ay umuunlad sa kanilang unang taon ng buhay, ang kanilang mga utak ay nagkakaroon ng isang mas sopistikadong kamalayan sa posisyon ng kanilang katawan na may kaugnayan sa kanilang kapaligiran.

Ang mga natuklasang ito, na inilathala sa Scientific Reports noong Nobyembre 2023, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa maagang pag-unlad ng kamalayan sa sarili sa mga sanggol. Tulad ng sinabi ni Propesor Andrew Bremner, isang developmental psychologist, ang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga sanggol ay bumubuo ng isang mas advanced na pag-unawa sa kung paano umiiral ang kanilang mga katawan sa espasyo sa kanilang paligid habang sila ay patuloy na lumalaki at ginalugad ang mundo.

FAQs

1. Naiintindihan ba ng mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang katawan sa kanilang kapaligiran?

Oo, ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Birmingham BabyLab ng Unibersidad ng Birmingham, ang mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ay nagtataglay ng kahanga-hangang kakayahang maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa mundo sa kanilang paligid. Iminumungkahi nito na ang mga sanggol ay may natural na kapasidad na maramdaman ang kanilang kapaligiran at maunawaan ang kaugnayan ng kanilang katawan sa espasyo sa kanilang paligid.

2. Ano ang peripersonal space?

Ang peripersonal space ay tumutukoy sa rehiyon ng espasyo na agad na pumapalibot sa katawan ng isang indibidwal. Kinakatawan nito ang lugar kung saan maaari silang makipag-ugnayan sa mga bagay at napakahalaga para sa kanilang pang-unawa at kamalayan sa panlabas na mundo.

3. Paano nagbabago ang kamalayan ng mga sanggol sa posisyon ng kanilang katawan habang sila ay lumalaki?

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na habang ang mga sanggol ay umuunlad sa kanilang unang taon ng buhay, ang kanilang mga utak ay nagkakaroon ng isang mas sopistikadong kamalayan sa posisyon ng kanilang katawan na may kaugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang mga matatandang sanggol, sa edad na walong buwan, ay nagpakita ng mga palatandaan ng sorpresa kapag hinawakan pagkatapos maranasan ang bagay na lumayo sa kanila sa isang screen. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pag-unawa sa posisyon at paggalaw ng kanilang katawan sa loob ng kanilang kapaligiran habang sila ay patuloy na umuunlad.