Ang Bagong Pananaliksik ay Nagpapakita ng Maagang Pag-unlad ng Spatial Awareness sa mga Sanggol

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Birmingham ay nagpahayag na ang mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ay nagtataglay ng kakaibang pakiramdam kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa nakapalibot na espasyo. Ang groundbreaking na paghahanap na ito ay nagbibigay liwanag sa maagang pag-unlad ng kamalayan sa sarili sa mga sanggol.

Ang pag-aaral, na inilathala sa Scientific Reports, ay nagsasangkot ng pagpapakita sa mga sanggol ng gumagalaw na bola sa isang screen na lumalapit o lumayo sa kanila. Sabay-sabay, ang mga sanggol ay nakatanggap ng banayad na pagpindot sa kanilang mga kamay habang ang kanilang aktibidad sa utak ay sinusubaybayan gamit ang isang EEG cap. Ang pagkolekta ng data para sa pag-aaral ay naganap sa Goldsmiths, University of London.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa aktibidad ng utak ng mga sanggol, natuklasan ng mga mananaliksik na kahit na sa edad na apat na buwan pa lamang, ang mga sanggol ay nagpapakita ng mas mataas na aktibidad ng utak ng somatosensory (tactile) kapag ang isang pagpindot ay nauunahan ng isang bagay na gumagalaw patungo sa kanila. Iminumungkahi nito na mula sa isang maagang edad, ang mga sanggol ay may kakayahang madama at maunawaan ang spatial na relasyon sa pagitan nila at ng mga bagay sa kanilang kapaligiran. Ang phenomenon na ito ay karaniwang tinutukoy bilang peripersonal space.

Ang nangungunang mananaliksik na si Dr. Giulia Orioli, isang Research Fellow sa Psychology sa Unibersidad ng Birmingham, ay nagpahayag na ang mga natuklasang ito ay humahamon sa paniwala na ang mga kakayahan na ito ay natutunan lamang at itinatampok ang posibilidad na sila ay likas sa mga tao. Nagkomento pa siya, "Ang maagang pag-unlad ng spatial na kamalayan sa mga sanggol ay nagtataas ng mga nakakaintriga na tanong tungkol sa mga pinagmulan at kalikasan ng kamalayan ng tao."

Higit pa rito, ginalugad ng pag-aaral kung paano naapektuhan ng mga hindi inaasahang pagpindot ang mga matatandang sanggol, partikular ang mga may edad na walong buwan. Natuklasan ng mga mananaliksik na kapag ang pagpindot sa kanilang mga kamay ay naunahan ng bola sa screen na lumalayo sa kanila, ang mga sanggol ay nagpakita ng mga palatandaan ng sorpresa sa kanilang aktibidad sa utak. Ito ay nagpapahiwatig na habang ang mga sanggol ay umuunlad sa kanilang unang taon ng buhay, ang kanilang pag-unawa sa posisyon ng kanilang katawan sa kalawakan ay nagiging mas sopistikado.

Ang susunod na yugto ng pananaliksik ay naglalayong isama ang mga kalahok na parehong mas bata at mas matanda kaysa sa mga nasa kasalukuyang pag-aaral. Ang mga insight na nakuha mula sa pag-aaral ng aktibidad ng utak ng may sapat na gulang ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pag-unlad ng landas ng mga sanggol. Bukod pa rito, ang mga mananaliksik ay sabik na mag-imbestiga kung may mga maagang indikasyon ng mga "multisensory" na kakayahan sa mga bagong silang na sanggol.

Nagtapos si Dr. Orioli sa pamamagitan ng pagkilala sa mga hamon ng pakikipagtulungan sa mga bagong silang ngunit nagpahayag ng kagalakan tungkol sa potensyal na pag-aralan ang kahit na mas batang mga sanggol at siyasatin kung ang mga pundasyon ng spatial na kamalayan ay umiiral sa mga neonates. Ang pagtuklas ng mga maagang pag-unlad na ito sa mga sanggol ay maaaring magbigay ng makabuluhang mga pananaw sa ating pag-unawa sa kamalayan ng tao.

FAQ:

T: Ano ang isiniwalat ng pag-aaral mula sa Unibersidad ng Birmingham?

A: Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ay nagtataglay ng pakiramdam kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa espasyo sa kanilang paligid.

Q: Paano isinagawa ang pag-aaral?

A: Kasama sa pag-aaral ang pagpapakita sa mga sanggol ng gumagalaw na bola sa isang screen habang sabay-sabay na naghahatid ng banayad na pagpindot sa kanilang mga kamay. Ang aktibidad ng utak ay sinusubaybayan gamit ang isang EEG cap.

Q: Ano ang peripersonal space?

A: Ang peripersonal na espasyo ay tumutukoy sa perception ng isang indibidwal sa espasyong nakapaligid sa kanilang katawan.

T: Ano ang natuklasan ng pag-aaral tungkol sa mas matatandang mga sanggol?

A: Natuklasan ng pag-aaral na ang mga matatandang sanggol, sa walong buwang gulang, ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkagulat kapag ang pagpindot sa kanilang kamay ay naunahan ng bolang lumalayo sa kanila sa screen.

Q: Ano ang mga susunod na hakbang para sa mga mananaliksik?

A: Plano ng mga mananaliksik na isama ang mga mas bata at mas matatandang kalahok sa mga pag-aaral sa hinaharap at imbestigahan kung ang mga bagong panganak na sanggol ay nagpapakita ng mga maagang palatandaan ng mga "multisensory" na kakayahan na ito.