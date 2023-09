Mga Palaka bilang Indicator Species: Pagsubaybay sa Mga Paggalaw at Survival ng Columbia Spotted Frogs para Pag-aralan ang Translocation Mitigation

Ang mga palaka ay may mahalagang papel sa ecosystem bilang isang "indicator species," ayon kay Winand, isang mananaliksik na kasangkot sa pag-aaral. Ang mga ito ay nagsisilbing sistema ng maagang babala para sa kalusugan ng kapaligiran. Ipinaliwanag ni Winand na kung ang populasyon ng palaka ay bumababa o nahaharap sa mga isyu sa kalusugan, ito ay nagpapahiwatig na ang ecosystem mismo ay hindi gumagana ng maayos.

Ang mga palaka ay hindi lamang mahalagang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng kapaligiran, ngunit matatagpuan din sila sa gitna ng web ng pagkain. Ang mga ito ay kumikilos bilang isang mahalagang link, na parehong biktima ng ilang mga hayop at mga mandaragit sa mas mababang ranggo na mga species tulad ng mga insekto. Ginagawa nitong napakahalaga para sa pagpapanatili ng balanse at pagkilos bilang isang natural na mekanismo ng "bio control".

Sa mga nakalipas na taon, naging mas karaniwan sa British Columbia ang pagsasagawa ng mitigation translocation, kung saan inililipat ang mga palaka sa mga bagong lokasyon upang protektahan sila mula sa pag-unlad o pagkasira ng tirahan. Gayunpaman, ang mga epekto ng kasanayang ito ay hindi pa napag-aralan nang husto. Ayon kay Winand, may limitadong pananaliksik sa pagiging epektibo ng pagsasalin, sa lokal at sa buong mundo.

Upang punan ang puwang sa pananaliksik na ito, sinimulan ni Winand ang isang dalawang taong proyekto sa Mayook Wetland sa timog-silangang British Columbia. Kasama sa proyekto ang paggamit ng mga radio tracker at transponder tag, katulad ng microchips, upang subaybayan ang mga galaw ng Columbia spotted frogs. Ang mga palaka ay nahahati sa tatlong grupo: ang isang grupo ay nanatili sa kanilang orihinal na tirahan bilang isang kontrol, ang isa pang grupo ay inilipat sa isang maikling distansya ng halos isang kilometro, at ang isang ikatlong grupo ay inilipat sa isang mas malayong distansya ng tungkol sa limang kilometro.

Sa buong tagsibol at tag-araw, nakolekta ni Winand ang data sa mga galaw ng mga palaka at naitala ang kanilang mga sukat, kabilang ang timbang at sukat, upang masuri ang kanilang paglaki at kaligtasan. Ang proyekto ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Ducks Unlimited Canada at ng BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship.

Bagama't masyadong maaga upang matukoy ang mga resulta ng pag-aaral, umaasa si Winand na magbibigay-liwanag ito sa pagiging epektibo ng translocation mitigation. Kinikilala niya na ang kanyang pagsasaliksik ay nakakalat lamang at umaasa na ito ay magbibigay inspirasyon sa karagdagang pagsisiyasat sa mga epekto ng pagsasalin sa iba't ibang aspeto tulad ng kumpetisyon sa mapagkukunan, pagkakaroon ng pagkain, paghahatid ng sakit, at genetika.

Ang pag-unawa sa mga kinalabasan ng translocation mitigation ay mahalaga para sa pagbuo ng epektibong mga diskarte sa konserbasyon at pagtiyak ng pangmatagalang kaligtasan ng mga populasyon ng palaka. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga galaw at kaligtasan ng mga batik-batik na palaka sa Columbia, makakalap ng mahahalagang insight ang mga mananaliksik sa epekto ng pagsasalin at makagawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa proteksyon ng mahahalagang amphibian na ito.

Pinagmumulan:

– Ang Canadian Press (Brieanna Charlebois)