Paghahanda ng Axiom Space para sa Ax-3 Mission sa ISS

By

Ang Axiom Space ay naghahanda para sa nalalapit nitong Ax-3 mission, na nakatakdang ilunsad sa Enero sakay ng SpaceX Crew Dragon spacecraft na patungo sa International Space Station (ISS). Ang misyon ay pamumunuan ng dating NASA astronaut na si Michael López-Alegría, na mamumuno sa isang crew na binubuo ng tatlong customer: Walter Villadei ng Italy, Alper Gezeravcı ng Turkey, at Marcus Wandt ng Sweden.

Sa isang kamakailang briefing, tinalakay ni López-Alegría at ng kanyang mga crewmate ang regimen ng pagsasanay para sa inaasahang dalawang linggong misyon. Binigyang-diin nila na ang pagsasanay para sa Ax-3 ay napino batay sa mga aral na natutunan mula sa mga nakaraang misyon ng Axiom Space, tulad ng Ax-1, na iniutos ni López-Alegría noong 2021. Ang isang kapansin-pansing pagbabago sa pagsasanay ay ang mas malakas na pagtuon sa pag-optimize ng ang mga kasanayan sa pamamahala ng oras ng crew habang nasa ISS, na kinikilala ito bilang isang mahalagang aspeto ng kanilang mga operasyon. Ang pagsasaayos na ito ay naglalayong bigyang-daan si López-Alegría na mag-alok ng mas epektibong tulong sa kanyang mga kasamahan sa crew at bawasan ang kanilang pag-asa sa mga propesyonal na astronaut na nakasakay.

Ang malakas na background ng crew bilang mga piloto ng militar ay napatunayang kapaki-pakinabang din. Lahat ng apat na miyembro ng koponan ay may karanasan bilang mga piloto ng militar, kasama sina Gezeravcı at Villadei na kasalukuyang naglilingkod sa air force ng kanilang mga bansa. Ang malawak na pagsasanay at karanasang ito ay sapat na naghanda sa kanila para sa misyon sa ISS.

Ang patuloy na pagsasanay, na nagsimula humigit-kumulang anim na buwan na ang nakalipas, ay suportado ng dating karanasan ng mga tripulante sa sasakyang panghimpapawid ng militar, na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa buong proseso ng pagsasanay. Si Villadei, na magsisilbing piloto para sa Ax-3, ay nagdadala ng mahalagang karanasan mula sa kanyang paglipad patungong kalawakan noong Hunyo sa unang komersyal na SpaceShipTwo mission ng Virgin Galactic, Galactic 01. Ang suborbital flight na ito ay nagbigay-daan sa kanya na subukan ang mga kasanayan at diskarte na maaaring ilapat sa isang mamaya ISS mission.

Sa pangkalahatan, ang mga tripulante ay tiwala sa kanilang pagsasanay at nakadarama ng mahusay na paghahanda para sa misyon ng Ax-3. Si Wandt, ang "reserba" na astronaut na pinili ng European Space Agency (ESA) wala pang isang taon ang nakalipas, ay binanggit na ang kanyang pagsasanay ay umuunlad nang mabilis. Bagama't hindi pa niya nakumpleto ang buong programa ng pagsasanay sa astronaut ng ESA, siya ay nagtatayo sa pagsasanay sa misyon mula sa Axiom Space at nakadarama ng kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan.

Sa konklusyon, ang Axiom Space ay nipino ang programa ng pagsasanay para sa paparating na misyon ng Ax-3 upang matiyak ang kahandaan ng mga tripulante at i-optimize ang kanilang mga operasyon sa ISS. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa pamamahala ng oras at paggamit sa mga background ng pilotong militar ng crew, ang Axiom Space ay nakahanda para sa isa pang matagumpay na pribadong misyon ng astronaut sa ISS.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng Artikulo: N/A

– Axiom Space: N/A