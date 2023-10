Pinipino ng Axiom Space ang Pagsasanay para sa Mga Private Astronaut Mission sa ISS

By

Ang Axiom Space ay naghahanda para sa ikatlong pribadong misyon ng astronaut nito, ang Ax-3, na nakatakdang ilunsad sa Enero 2022 sa isang SpaceX Crew Dragon spacecraft patungo sa International Space Station (ISS). Ang misyon ay pamumunuan ng dating NASA astronaut na si Michael López-Alegría, na sasamahan ng tatlong customer: Walter Villadei ng Italy, Alper Gezeravcı ng Turkey, at Marcus Wandt ng Sweden.

Sa isang briefing tungkol sa misyon, tinalakay ni López-Alegría at ng kanyang mga crewmate ang pinong pagsasanay na ipinatupad para sa Ax-3. Pagguhit mula sa mga aral na natutunan mula sa mga nakaraang misyon ng kumpanya, kabilang ang Ax-1, binigyang-diin ni López-Alegría ang pag-optimize ng pagsasanay. Kasama sa pagsasanay ng Ax-1 ang mga aktibidad na hindi nauugnay sa misyon at hindi nakatuon sa pamamahala ng oras habang nasa ISS. Para sa Ax-3, plano ni López-Alegría na bawasan ang kanyang iskedyul ng mga eksperimento upang magkaroon ng mas maraming oras upang tulungan ang kanyang mga kasamahan sa crew at bawasan ang kanilang pag-asa sa mga propesyonal na astronaut na sakay ng ISS.

Ang pagsasanay na ibinigay ng SpaceX para sa Crew Dragon ay naging mas mahusay din. Nagpahayag ng kumpiyansa si López-Alegría na nalalapit na nila ang "perpektong sagot" sa mga tuntunin ng pagsasanay para sa misyon. Higit pa rito, ang mga background ng crew bilang mga piloto ng militar ay nag-ambag sa kanilang kahandaan. Ang Gezeravcı at Villadei ay mga aktibong miyembro ng kani-kanilang hukbong panghimpapawid, na nagdadala ng mahalagang pagsasanay at karanasan sa misyon.

Habang si Villadei ay may karagdagang karanasan sa paglipad sa kalawakan sa suborbital flight ng Virgin Galactic, hindi niya ito itinuturing na mahigpit na kinakailangan para sa isang misyon ng ISS. Gayunpaman, nalaman niyang ito ay isang kapaki-pakinabang na paunang pagsubok na paglipad na nakatulong sa pagpino ng mga kasanayan at diskarte.

Si Wandt, na lumilipad sa pamamagitan ng isang kasunduan na kinasasangkutan ng ahensya ng kalawakan ng Sweden at ng European Space Agency (ESA), ay sumasailalim sa pagsasanay na batay sa kanyang nakaraang karanasan at kukumpleto sa buong programa ng pagsasanay sa astronaut ng ESA.

Ang patuloy na pagsasanay, na suportado ng naunang karanasan sa sasakyang panghimpapawid ng militar, ay naghanda ng mabuti sa mga tripulante at tinitiyak ang kanilang kahandaan para sa paparating na misyon ng Ax-3.

Pinagmumulan:

- Reuters