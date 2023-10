Ang Bagong Pag-aaral ay Iminumungkahi ang Pinakamalaking Asteroid Impact Structure ay Nasa Ilalim ng Southern New South Wales

By

Natuklasan kamakailan ng mga siyentipiko kung ano ang maaaring pinakamalaking istraktura ng epekto ng asteroid sa Earth, na inilibing sa ilalim ng Murray Basin sa Southern New South Wales, Australia. Bagama't hindi pa nakumpirma, ang pinaghihinalaang impact crater na ito ay tinatayang nasa 520km ang lapad, na ginagawa itong halos tatlong beses na mas malaki kaysa sa Vredefort impact structure sa South Africa, na kasalukuyang itinuturing na pinakamalaking.

Naniniwala ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng New South Wales na ang istruktura ng Deniliquin, tulad ng pinangalanan, ay maaaring nabuo humigit-kumulang 420 milyong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng isang napakalaking epekto ng asteroid. Kung mapapatunayang totoo ang kanilang hypothesis, muling isusulat nito ang mga record book, na hihigit sa kilalang-kilalang Chicxulub crater sa Mexico, na kilala sa pagtatapos ng paghahari ng mga dinosaur, na umaabot ng humigit-kumulang 150km ang lapad.

Ang mga istruktura ng epekto ng asteroid ay maaaring maging mahirap na tukuyin, dahil madalas silang nananatiling nakatago sa ilalim ng mga layer ng sediment o natatakpan dahil sa pagguho. Gayunpaman, kamakailang natuklasan ng mga siyentipiko ang mga bagong paraan ng pag-detect ng mga istrukturang ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga magnetic pattern. Ang istraktura ng Deniliquin ay nakita batay sa mga pattern na ito, na nagbibigay ng matibay na ebidensya ng pagkakaroon nito.

Higit pa rito, ang mga epekto ng asteroid ay kilala na nag-tutugma sa mga makabuluhang kaganapan ng mass extinction sa buong kasaysayan, tulad ng isa na nagpawi sa mga dinosaur. Ang pinakahuling pagtuklas na ito ay nagmumungkahi na ang Earth at iba pang mga planeta sa ating solar system ay sumailalim sa mas malaking bilang ng mga epekto hanggang humigit-kumulang 3.2 bilyong taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, mayroong 38 na nakumpirma at 43 na potensyal na mga istruktura ng epekto sa Earth, mula sa maliliit na bunganga hanggang sa malalaking istrukturang nakabaon.

Habang nagpapatuloy ang mga mananaliksik sa kanilang pagsisiyasat, nananatiling makikita kung ang istruktura ng Deniliquin ay opisyal na makikilala bilang ang pinakamalaking istraktura ng epekto ng asteroid sa Earth. Ang paghuhukay at pag-aaral ng napakalaking bunganga na ito ay maaaring magbigay ng napakahalagang mga insight sa kasaysayan ng ating planeta at ang papel ng mga epekto sa kosmiko sa paghubog ng geological at biological na ebolusyon nito.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang istruktura ng Deniliquin?

Ang Deniliquin structure ay isang pinaghihinalaang asteroid impact crater na matatagpuan sa ilalim ng Murray Basin sa Southern New South Wales, Australia. Kung makumpirma, ito ang magiging pinakamalaking kilalang istraktura ng epekto ng asteroid sa Earth.

2. Gaano kalaki ang istruktura ng Deniliquin kumpara sa iba pang impact craters?

Ang istraktura ng Deniliquin ay tinatantya na humigit-kumulang 520km ang lapad, na ginagawa itong halos tatlong beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang pinakamalaking kilalang istruktura ng epekto, ang istraktura ng epekto ng Vredefort sa South Africa.

3. Ilang taon na ang istruktura ng Deniliquin?

Naniniwala ang mga siyentipiko na ang istraktura ng Deniliquin ay nabuo humigit-kumulang 420 milyong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng epekto ng asteroid.

4. Paano natukoy ang mga istruktura ng epekto ng asteroid?

Ang mga istruktura ng epekto ng asteroid ay maaaring maging mahirap na tukuyin ngunit maaaring matukoy sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, kabilang ang pagsusuri ng mga magnetic pattern sa ibabaw ng Earth.

5. Ano ang kahalagahan ng mga istruktura ng epekto ng asteroid?

Ang mga istruktura ng epekto ng asteroid ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa geological at biological na kasaysayan ng ating planeta. Ang mga ito ay madalas na nauugnay sa mga kaganapan ng mass extinction at may mahalagang papel sa paghubog ng ebolusyon ng Earth.