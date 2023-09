Paggamit ng Atomic Clock para Makita ang Madilim na Bagay

Ang mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Sussex at National Physical Laboratory sa UK ay nagmungkahi ng isang nobelang paraan upang makita ang ilang mga particle na mababa ang masa na maaaring maging bahagi ng mailap na dark matter. Ang madilim na bagay, bagaman hindi direktang sinusunod, ay kilala na may mga epekto sa uniberso na hindi maipaliwanag ng ating kasalukuyang mga modelo ng pisika.

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga atomic na orasan, na kilala sa kanilang hindi pa naganap na katumpakan sa timekeeping, ay maaaring gamitin upang makita ang mga particle na ito. Sinusukat ng mga atomic na orasan ang maliliit na oscillations ng mga atom habang lumilipat sila sa pagitan ng mga estado ng enerhiya. Ang anumang pagkagambala na dulot ng isang ultra-light dark matter particle na nakikipag-ugnayan sa mga regular na particle ng matter ay posibleng matukoy ng mga orasan na ito.

Ang pag-aaral ay unang nagmungkahi ng mga teoretikal na modelo upang sukatin ang mga pagkakaiba-iba sa mga timing ng atomic na orasan. Upang patunayan ang kanilang diskarte, kinuha ng mga mananaliksik ang mga pagbabasa mula sa mga umiiral na atomic na orasan. Ang susunod na hakbang ay ang pag-set up ng isang eksperimento kung saan maaaring ikumpara ang dalawang atomic na orasan, na ang isa ay mas madaling kapitan sa mga pagkakaiba-iba sa mga pangunahing constant.

Sa partikular na pag-aaral na ito, dalawang pangunahing mga constant ang sinuri: ang fine-structure constant at ang electron-to-proton mass ratio. Ang parehong mga constant na ito ay maaaring maabala ng mga pakikipag-ugnayan sa ilang partikular na ultralight na particle, tulad ng hypothetical axion, na pinaniniwalaang responsable para sa mga epekto ng dark matter. Sa pamamagitan ng pagsukat sa laki ng mga pagkagambalang ito, ang presensya ng mga particle ay maaaring ipahiwatig.

Ang mga atomic na orasan ay may malalayong aplikasyon na lampas sa timekeeping. Ginamit ang mga ito upang pag-aralan ang gravitational redshift, galugarin ang quantum physics, at mag-imbestiga ng mga paraan upang magpadala at mag-imbak ng impormasyon ng quantum. Ngayon, sa posibilidad ng paggamit ng mga atomic na orasan bilang mga dark matter detector, ang mga instrumentong ito ay maaaring magbukas ng bagong larangan ng pananaliksik.

Binibigyang-diin ng mga mananaliksik na ang kanilang mga natuklasan ay hindi umaasa sa mga dati nang teorya, at ang mga modelong kanilang binuo ay may kakayahang umangkop na mailapat sa iba pang hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. Ang pag-aaral, na nai-publish sa New Journal of Physics, ay nagbibigay ng isang promising avenue para sa pagmamasid at pag-unawa sa misteryosong madilim na bagay.

Kahulugan:

– Atomic na orasan: Mga instrumentong sumusukat ng oras gamit ang mga oscillations ng mga atom habang lumilipat ang mga ito sa pagitan ng mga estado ng enerhiya, na kilala sa kanilang pambihirang katumpakan.

– Madilim na bagay: Isang mahiwagang anyo ng bagay na hindi naglalabas, sumisipsip, o sumasalamin sa liwanag, at ang pagkakaroon nito ay hinuhulaan mula sa mga epekto nito sa gravitational sa nakikitang bagay.

– Fundamental constants: Mga value na naglalarawan sa mga batas ng Uniberso, tulad ng fine-structure constant at ang electron-to-proton mass ratio.

– Axion: Isang hypothetical particle na isang potensyal na kandidato para sa dark matter.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Sussex

– National Physical Laboratory

– Bagong Journal ng Physics