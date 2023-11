Asteroid Tracking: NASA's PDCO on Lookout for Close Approaches

Ipinagpapatuloy ng Defense Coordination Office (PDCO) ng NASA ang masigasig na pagsubaybay nito sa Near-Earth Objects (NEOs), kasama ang kamakailang paglabas ng impormasyon sa isang dumadaang asteroid. Sa Nobyembre 21, ang Asteroid 2023 VW5 ay inaasahang darating sa loob ng 1.7 milyong kilometro ng Earth. Bagama't hindi nauuri bilang Potensyal na Mapanganib na Asteroid, ang space rock na ito ay magbibigay ng malapit na engkwentro.

Ang Asteroid 2023 VW5, isang miyembro ng pangkat ng Aten ng mga asteroid, ay nagbabahagi ng mga katangian sa Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEAs) na may mga semi-major axes na mas maliit kaysa sa Earth. Pinangalanan pagkatapos ng una sa uri nito, ang asteroid 2062 Aten, ang mga NEA na ito ay unang nakilala ng Amerikanong astronomer na si Eleanor Helin noong 1976 sa Palomar Observatory.

Sa lapad na humigit-kumulang 89 talampakan, ang Asteroid 2023 VW5 ay maihahambing sa laki sa isang sasakyang panghimpapawid. Habang ang mga sukat nito ay lumampas sa mga sukat ng Chelyabinsk asteroid, na nagdulot ng pagkawasak sa Russia noong 2013, ang paparating na batong ito sa kalawakan ay walang banta sa sangkatauhan dahil sa medyo maliit na sukat nito.

Nakapagtataka, hindi ito ang unang pagkakataon na ang Asteroid 2023 VW5 ay lumapit sa Earth. Ipinakikita ng naitala na kasaysayan na noong Setyembre 4, 1901, ang asteroid ay dumaan sa ating planeta sa layong 69 milyong kilometro. Kasunod ng pagpasa nito noong Nobyembre 21, 2021, ang susunod na malapit na diskarte ay magaganap sa Agosto 26, 2026, sa layong 36 milyong kilometro.

Gumagamit ang mga astronomo at mananaliksik ng iba't ibang pamamaraan, kabilang ang paggamit ng mga algorithm, upang makita at masubaybayan ang mga asteroid. Ang mga siyentipiko ng University of Washington ay naglathala ng isang pag-aaral na nagpapakita ng pagkatuklas ng isang potensyal na mapanganib na asteroid gamit ang isang algorithm na pinangalanang HelioLinc3D. Sa panahon ng pagsubok ng algorithm sa Hawaii, natukoy nito ang Asteroid 2022 SF289, isang napakalaking space rock na may sukat na halos 600 talampakan ang lapad. Sa kabila ng laki nito, ang asteroid na ito ay hindi nagdudulot ng agarang panganib sa Earth.

Ang algorithm ng HelioLinc3D ay umaasa sa komprehensibong dataset ng Rubin upang matukoy at masubaybayan ang mga asteroid. Sa pamamagitan ng mga advanced na diskarteng ito, maaaring patuloy na pahusayin ng mga siyentipiko ang ating pang-unawa at kahandaan para sa mga potensyal na banta sa langit.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

T: Ano ang Near-Earth Object (NEO)?

A: Ang Near-Earth Object (NEO) ay anumang asteroid o kometa na nasa loob ng 1.3 astronomical units (humigit-kumulang 195 milyong kilometro) ng Earth.

Q: Ano ang Potensyal na Mapanganib na Asteroid?

A: Ang Potensyal na Mapanganib na Asteroid (PDA) ay isang asteroid na maaaring magdulot ng banta sa Earth dahil sa laki at kalapitan nito.

Q: Paano sinusubaybayan ang mga asteroid?

A: Gumagamit ang mga astronomo ng iba't ibang paraan upang subaybayan ang mga asteroid, kabilang ang mga ground-based na teleskopyo, space-based na obserbatoryo, at mga algorithm na nagsusuri ng data upang matukoy at mahulaan ang kanilang mga trajectory.

Q: Ano ang kahalagahan ng Aten group of asteroids?

A: Ang Aten group of asteroids ay isang kategorya ng Earth-crossing Near-Earth Asteroids (NEAs) na may mga orbit na mas maliit kaysa sa Earth. Pinangalanan ang mga ito sa unang natuklasang asteroid ng ganitong uri, 2062 Aten.

T: Paano nakakatulong ang mga algorithm sa pagtukoy ng asteroid?

A: Ang mga algorithm, gaya ng HelioLinc3D, ay gumagamit ng malalaking dataset upang matukoy at masubaybayan ang mga asteroid. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga pattern at trajectory, tinutulungan ng mga algorithm na ito ang mga siyentipiko sa kanilang patuloy na pagsisikap na subaybayan ang mga potensyal na banta mula sa kalawakan.