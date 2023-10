Ang Astroscale ay Nakatanggap ng $80 Milyong Pagpopondo mula sa Japanese Ministry para sa Space Junk Mission

Ang Astroscale, isang kumpanya sa pagtanggal ng mga labi sa kalawakan, ay nakakuha ng hanggang $80 milyon sa pagpopondo mula sa Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) para sa isang mahalagang misyon upang labanan ang space junk. Ang pagpopondo ay magbibigay-daan sa Astroscale na bumuo ng on-orbit inspection demonstration mission na naglalayong mag-imaging at mag-diagnose ng isang hindi na gumaganang satellite sa kalawakan.

Ang pagpili ng Astroscale para sa proyektong ito ay ginawa sa pamamagitan ng Small and Business Innovation Research program ng MEXT, kung saan ang proyekto ay nakatakdang magpatuloy hanggang Marso 2028. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 12 bilyong yen (humigit-kumulang $80 milyon USD).

Hindi lamang susuportahan ng pagpopondo ang Astroscale sa pagsulong ng teknolohiyang kinakailangan para sa kumplikadong gawaing orbital, ngunit mapapahusay din nito ang kanilang mga kakayahan sa pag-inspeksyon at pagkilala sa iba't ibang aktibong spacecraft at malalaking debris na bagay sa kalawakan. Ang Astroscale, na naka-headquarter sa Japan na may mga subsidiary sa UK, US, France, at Israel, ay nakatutok sa pagbuo ng mga makabagong solusyon upang matugunan ang lumalaking isyu ng space debris.

Ang mga space debris ay naging isang matinding problema sa mga nakalipas na taon, na may libu-libong mga hindi na gumaganang satellite, rocket stage, at iba pang mga debris na umiikot sa Earth. Ang space junk na ito ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga operational satellite at mga manned space mission. Ang misyon ng Astroscale ay naaayon sa pandaigdigang pagsisikap na tugunan ang isyung ito at matiyak ang isang napapanatiling at ligtas na kapaligiran sa espasyo para sa paggalugad sa espasyo sa hinaharap.

Ang kadalubhasaan ng Astroscale sa pag-alis ng mga labi sa kalawakan at ang kanilang pakikipagtulungan sa Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ay magbibigay-daan sa kanila na gumanap ng mahalagang papel sa pag-iwas sa mga panganib na dulot ng space junk. Ang pagpopondo na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa kanilang mga pagsisikap na gawing mas ligtas at mas malinis ang espasyo para sa lahat.

Pinagmumulan:

–Space.com

– Website ng Astroscale