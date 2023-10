Hubert Reeves: Astrophysicist at Science Communicator

Si Hubert Reeves, ang Canadian-French na astrophysicist na pumanaw kamakailan sa edad na 91, ay hindi lamang isang tanyag na siyentipiko kundi isang kilalang tagapagbalita ng agham. Ipinanganak sa Montreal noong 1932, nagkaroon si Reeves ng hilig sa astronomiya sa murang edad, ginalugad ang natural na mundo at pinag-aaralan ang mga bituin bilang isang baguhang astronomer. Ang kanyang pagkahumaling sa kosmos ay humantong sa kanya upang ituloy ang isang karera sa astrophysics, sa kalaunan ay nakakuha ng PhD mula sa Cornell University at naging consultant para sa space program ng NASA.

Kilala si Reeves sa kanyang kakayahang ipaliwanag ang mga kumplikadong konseptong pang-agham sa pangkalahatang publiko, at gusto niyang ibahagi ang kanyang pagmamahal sa agham at sa uniberso sa mas malawak na madla. Noong 1981, naglathala siya ng aklat na pinamagatang “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), na naging bestseller sa France at isinalin sa 25 na wika. Nakatanggap ng papuri ang aklat para sa kakayahan nitong gawing isang epic saga ang astrophysics, at pinatibay nito ang reputasyon ni Reeves bilang isang bihasang tagapagbalita ng agham.

Sa kabuuan ng kanyang karera, si Reeves ay nag-akda ng higit sa 40 mga libro, kabilang ang ilang mga pamagat para sa mga bata. Naging pamilyar siyang mukha sa French TV, lumalabas sa mga sikat na literary talk show at mapang-akit na mga manonood sa kanyang mapuputing buhok, kumikislap na mga mata, at kumikislap na Quebec accent. Ang kanyang charismatic at nakakaengganyo na kilos ay ginawa siyang isang hinahangad na tagapagsalita sa mundong nagsasalita ng Pranses, kung saan siya ay naging kilala bilang katumbas ng Pranses ni Carl Sagan.

Si Reeves ay hindi lamang isang tagapagbalita sa agham kundi isa ring nangungunang environmentalist. Siya ay masigasig na nagtataguyod para sa proteksyon ng kalikasan at nagbabala sa mga panganib ng pagsira sa sarili na kinakaharap ng sangkatauhan. Naniniwala siya na ang mga tao ay hindi ang napiling uri ng hayop at dapat tayong managot sa ating mga aksyon upang matiyak ang ating kaligtasan.

Ang mga kontribusyon ni Hubert Reeves sa larangan ng astrophysics at komunikasyon sa agham ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto. Ang kanyang kakayahang tulay ang agwat sa pagitan ng siyentipikong kaalaman at pangkalahatang publiko ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga indibidwal na pag-isipan ang mga misteryo ng uniberso at pahalagahan at protektahan ang natural na mundo.

Pinagmumulan:

- "Hubert Reeves: Astrophysicist na naging nangungunang pampublikong intelektwal sa France", The Globe and Mail.

- "Hubert Reeves, astrophysicist at environmentalist na nagpalaganap ng kanyang pagmamahal sa agham - obitwaryo", The Telegraph.