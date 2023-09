Ang Bituin na Paulit-ulit na Pinutol at Kinain ng Black Hole ay Naguguluhan sa mga Astronomo

By

Ang mga astronomo mula sa Unibersidad ng Leicester ay nakagawa ng isang nakakaintriga na pagtuklas- isang bituin na katulad ng ating araw na paulit-ulit na sinisira at tinutupok ng isang black hole na matatagpuan 500 milyong light years ang layo. Ang dramatikong kaganapang ito ay nagreresulta sa mga regular na pagsabog ng liwanag na nangyayari tuwing 25 araw. Kadalasan, nangyayari ang mga black hole outburst, na kilala bilang tidal disruption, kapag nilamon ng black hole ang isang bituin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, iminumungkahi ng mga emisyon na ang mga bituin ay bahagyang nasisira lamang, na ang proseso ay paulit-ulit na paulit-ulit.

Ang mga obserbasyon ay nagsiwalat ng dalawang uri ng pagsabog: ang mga nangyayari bawat ilang oras at ang mga nangyayari nang humigit-kumulang isang beses sa isang taon. Ang regularidad ng mga emisyon sa partikular na kaso na ito ay nahulog sa pagitan ng dalawang sukdulan, na nagpapahiwatig ng isang natatanging kababalaghan. Sa halip na mabulok gaya ng inaasahan, ang bituin, na pinangalanang Swift J0230, ay magniningning nang maliwanag sa loob ng pito hanggang sampung araw at pagkatapos ay biglang mag-off, na inuulit ang cycle na ito tuwing 25 araw.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature Astronomy, ay hindi lamang nagbibigay ng pananaw sa kung paano nakakagambala ang mga itim na butas sa mga nag-oorbit na bituin ngunit nagbubunyag din ng isang bagong klase ng mga bahagyang nagambala na mga bituin. Si Dr. Robert Eyles-Ferris, isang kamakailang tatanggap ng PhD mula sa Unibersidad ng Leicester, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng paghahanap na ito sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ang Swift J0230 ay isang kapana-panabik na karagdagan sa klase ng mga bahagyang nagambalang mga bituin."

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Dr. Phil Evans, ay nagha-highlight na ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng mga siyentipiko ang isang bituin na tulad ng araw na paulit-ulit na ginutay-gutay at natupok ng isang mababang-mass na black hole. Ang mga modelo ng Swift J0230 outburst ay nagpapahiwatig na ang bituin ay kapareho ng laki sa araw at umiikot sa isang elliptical path sa paligid ng isang mababang-mass black hole sa gitna ng kalawakan nito. Humigit-kumulang tatlong Earth mass ng materyal ang pinaniniwalaang napunit mula sa atmospera ni Swift J0230 at uminit habang nahuhulog ang mga ito sa black hole, na umaabot sa temperatura na humigit-kumulang 2,000,000°C. Ang matinding init na ito ay naglalabas ng maraming X-ray, na unang nakita ng Neil Gehrels Swift Observatory ng NASA.

Tinataya ng mga mananaliksik na ang black hole na responsable para sa mga phenomena na ito ay medyo maliit kumpara sa supermassive black hole, na may mass mula 10,000 hanggang 100,000 beses kaysa sa araw. Ang pagtuklas ng Swift J0230 ay naging posible sa pamamagitan ng paggamit ng bagong tool na binuo ng Leicester team, na tinatawag na transient detector. Si Dr. Kim Page, na nakipagtulungan sa pag-aaral, ay umaasa na marami pang celestial na bagay tulad ng Swift J0230 ang naghihintay na matuklasan, salamat sa kanilang bagong transient-hunting tool.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay liwanag sa mahiwaga at kahanga-hangang aktibidad na nangyayari sa malapit sa mga black hole. Ang pagkatuklas ng Swift J0230 ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa mga misteryosong cosmic phenomena na ito.

Pinagmumulan:

– Astronomiya ng Kalikasan

- Unibersidad ng Leicester