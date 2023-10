Napakahusay na Pagsabog ng Radyo na Nakita mula sa Malayong Kalawakan

By

Nakagawa ang mga astronomo ng isang groundbreaking na pagtuklas sa pamamagitan ng pag-detect ng mabilis na pagsabog ng radyo (FRB) mula sa isang malayong kalawakan na naglakbay ng walong bilyong light years upang marating ang Earth. Ang partikular na FRB na ito ay mas makapangyarihan at nagmula sa mas malayo kaysa sa anumang naunang naitala, na nangyari noong ang uniberso ay wala pang kalahati sa kasalukuyang edad nito. Ang sanhi ng mga FRB ay nananatiling isang misteryo, na may mga teorya mula sa buhay na dayuhan hanggang sa mga magnetar, na napaka-magnetic na patay na mga bituin.

Ang pagsabog ng radyo ay nakita ng Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radio telescope sa Western Australia. Naglabas ito ng mas maraming enerhiya sa ilalim ng isang millisecond gaya ng inilalabas ng araw sa loob ng 30 taon. Habang daan-daang libong FRB ang maaaring mangyari sa kalangitan araw-araw, humigit-kumulang isang libo lamang ang natukoy, na may 50 lamang na natukoy na pinagmulan. Upang masubaybayan ang pinagmulan ng pinakabagong pagsabog, ginamit ng mga astronomo ang Very Large Telescope sa Chile at nalaman na nagmula ito sa isang kalawakan na maaaring sumanib sa ibang mga kalawakan, na posibleng lumikha ng magnetar.

Bukod sa pag-alis ng misteryo ng mga FRB, umaasa ang mga siyentipiko na gamitin ang mga ito bilang tool upang tuklasin ang mga misteryo ng uniberso. Ang mga FRB ay nakatatak ng pirma ng gas na kanilang dinadaanan, na nagbibigay sa mga siyentipiko ng paraan upang sukatin ang dami ng bagay sa cosmic web at matukoy ang kabuuang bigat ng uniberso. Gayunpaman, upang makakuha ng mas tumpak na pagsukat, daan-daang higit pang mga FRB ang kailangang obserbahan gamit ang mga advanced na teleskopyo sa radyo na inaasahang magiging operational sa malapit na hinaharap.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay naglalapit sa atin sa pag-unawa sa pinagmulan ng mga FRB at ng cosmic web. Sa karagdagang pananaliksik at pagsulong sa teknolohiya, naniniwala ang mga siyentipiko na mabubuksan nila ang higit pang mga lihim ng uniberso.

