Ang Dumadaming Pinsala ng Mababang Earth Orbit Satellites sa Scientific Research

Ang mga konstelasyon ng satellite na Low Earth orbit (LEO), gaya ng Starlink ng Elon Musk at kamakailang sumali sa lahi ng Amazon, ay nagdudulot ng malaking pinsala sa siyentipikong pananaliksik. Ang mga satellite na ito, na minsang pinuri dahil sa kanilang potensyal na magbigay ng global broadband coverage, ay nagreresulta na ngayon sa light pollution na lubos na humahadlang sa pag-aaral ng kalangitan sa gabi. Sa kabila ng mga pagsisikap na palamigin ang ningning ng mga satelayt na ito, natuklasan ng mga siyentipiko na lumampas pa rin sila sa inirerekomendang mga limitasyon ng liwanag ng higit sa dalawang beses.

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature ay nag-highlight kung paano ang isang prototype ng BlueBird swarm ng AST SpaceMobile ay naging isa sa mga pinakamaliwanag na bagay sa kalangitan. Ang isa pang pag-aaral ay higit na nagpakita na kahit na ang madilim na mga satellite ay mas maliwanag pa rin kaysa sa itinuturing ng mga astronomo na katanggap-tanggap upang mabawasan ang pagkagambala sa agham sa kalawakan.

Ang mga astronomong dumalo sa isang kumperensya na inorganisa ng International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky mula sa Satellite Constellation Interference ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa lumalalang epekto ng mga satellite na ito sa night sky research. Sa kabila ng mga pagtatangka na padilim ang kanilang mga satellite, ang liwanag ay nananatiling isang patuloy na isyu. Ang mga kasalukuyang sistema ng pagsubaybay para sa mga LEO satellite ay magastos at kulang sa scalability.

Naging mabagal ang mga regulator sa pagtugon sa mga alalahaning ito, higit sa lahat ay umaasa sa mga boluntaryong alituntunin na nabigong magbigay ng makabuluhang mga paghihigpit. Bukod pa rito, may mga tanong tungkol sa kung ang pinsalang dulot ng siyentipikong pananaliksik ay nabibigyang katwiran ng mga benepisyo ng pinahusay na access sa broadband sa malalayong lugar. Ang mga satellite system ng LEO, habang pinapagana ang pagkakakonekta sa mga nakahiwalay na rehiyon, ay may mga kapansin-pansing limitasyon sa kapasidad, hindi tulad ng fiber o 5G wireless network.

Ang Starlink, halimbawa, ay kasalukuyang nagsisilbi sa 1.5 milyong user sa buong mundo, habang milyun-milyon sa United States ay kulang pa rin ng access sa abot-kayang broadband. Nililimitahan ng mataas na halaga ng satellite internet ang kakayahang tugunan ang mas malawak na mga isyu sa koneksyon. Higit pa rito, may mga planong maglunsad ng sampu-sampung libong higit pang mga satellite sa kalawakan, na lalong nagpapalala sa polusyon sa liwanag at mga kahihinatnan nito sa siyentipikong pananaliksik.

Pinagmumulan:

– Journal ng Kalikasan

- International Astronomical Union