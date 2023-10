Ang Next Generation Space Telescopes ay Maaaring Makinabang mula sa Giant Rockets tulad ng SpaceX's Starship, Sabi ng mga Astronomers

Ang isang panel ng mga nangungunang Amerikanong astronomo ay naglagay ng isang pinagkasunduan na ang mga hinaharap na obserbatoryo sa kalawakan na binuo ng NASA ay dapat gamitin ang mga kakayahan ng mga bagong higanteng rocket, tulad ng SpaceX's Starship. Nag-aalok ang mga rocket na ito ng mas mataas na kakayahan sa pag-angat at maaaring maalis ang mga hadlang sa masa at dami na kasalukuyang nagpapalaki ng pagiging kumplikado at gastos para sa mga misyon sa kalawakan. Ang pagkakaroon ng mas malaking kapasidad at dami sa mas mababang halaga ay magpapalawak sa mga posibilidad ng disenyo para sa mga teleskopyo na ito.

Ang epekto ng malalaking sasakyan sa paglulunsad sa hinaharap na mga misyon ng astronomiya ay tinalakay ni Charles Lawrence mula sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, Martin Elvis mula sa Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, at Sara Seager mula sa MIT. Nag-akda sila ng isang papel nang mas maaga sa taong ito, na nagha-highlight sa mga benepisyo ng paggamit ng mga rocket tulad ng Starship o Blue Origin's New Glenn sa hinaharap na mga proyekto ng teleskopyo sa kalawakan.

Ang kasalukuyang henerasyon ng mga teleskopyo, kabilang ang paparating na James Webb Space Telescope, ay may limitadong mga kapasidad ng payload. Gayunpaman, ang kakayahan ng Starship na magdala ng higit sa 100 metrikong tonelada sa isang makabuluhang mas mababang halaga sa bawat kilo ay magbabago sa industriya ng kalawakan. Ang dami ng kargamento nito ay halos doble sa lapad ng mga kasalukuyang rocket, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa paglulunsad ng susunod na henerasyon ng malalaking teleskopyo sa kalawakan.

Sa Astro2020 survey, isang beses sa loob ng isang dekada na pagsusuri ng mga prayoridad sa astronomy at astrophysics, pinayuhan ang NASA na tumuon sa pagbuo ng mga teknolohiya at disenyo para sa mga bagong "mahusay na obserbatoryo" na hahalili sa Hubble, Chandra, James Webb, at Roman Space. Teleskopyo. Ang una sa mga iminungkahing obserbatoryo na ito ay ang Habitable Worlds Observatory, na maaaring maihahambing sa laki sa James Webb Space Telescope at magkakaroon ng kakayahang direktang obserbahan ang mga exoplanet na parang Earth.

Gayunpaman, ang mga ambisyosong misyong ito ay may kasamang malalaking hamon, kabilang ang mga teknolohikal na pagsulong sa optika, detektor, at materyales. Ang pagdating ng mga bagong rocket tulad ng Starship o New Glenn ay maaaring gawing simple ang mga disenyo ng mga obserbatoryong ito, bawasan ang mga gastos, at paikliin ang mga timeline ng pag-unlad.

Ang posibilidad ng paggamit ng mga higanteng rocket na ito upang ilunsad ang mga hinaharap na teleskopyo sa kalawakan ay muling sinusuri ng mga astronomo ang kanilang mga pagpapalagay tungkol sa mga magagamit na launcher at tuklasin ang disenyong espasyo na nabuksan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kakayahan ng mga rocket tulad ng Starship, umaasa ang mga astronomo na makamit ang malaking pagtitipid sa gastos at mapabilis ang pag-deploy ng mga susunod na henerasyong obserbatoryo na ito.

Pinagmumulan:

– Physics Today papel na isinulat ni Charles Lawrence, Martin Elvis, at Sara Seager

– Astro2020 survey ng National Academies