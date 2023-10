Nahanap ng mga Astronomo ang Pinakamalapit na Ultrastripped Supernova: SN 2021agco sa UGC 3855

Isang pangkat ng mga astronomo na pinamumunuan ni Shengyu Yan ng Tsinghua University sa Beijing, China ang nakatuklas ng bagong ultrastripped supernova, ang SN 2021agco. Natukoy ang supernova gamit ang Half Meter Telescope (HMT) sa Xingming Observatory sa China. Ang SN 2021agco ay natagpuan sa galaxy UGC 3855, na humigit-kumulang 130 milyong light years ang layo.

Ang ultrastripped supernovae, tulad ng SN 2021agco, ay isang bihirang uri ng supernova kung saan ang progenitor envelope ng bituin ay labis na hinubad bago ang pagsabog. Nagreresulta ito sa mga spectral na tampok na katulad ng iba pang mga stripped-envelope supernovae (SNe Ib/Ic), ngunit medyo malabo. Ang pagtuklas ng SN 2021agco ay nagbibigay ng mahalagang insight sa marahas na pagkawala ng masa at pagtanggal ng mga panlabas na layer na nangyayari sa mga ganitong uri ng supernovae.

Tinantya ng mga mananaliksik na ang SN 2021agco ay may ejecta mass na humigit-kumulang 0.26 solar mass at isang kinetic energy na humigit-kumulang 95.7 quindecillion erg. Ang progenitor star ay naisip na may isang sobre na may radius na 78.4 solar radii, isang mass na 0.1 solar masa, at isang iniksyon na enerhiya na 89.3 quindecillion erg.

Ang host galaxy, UGC 3855, ay isang intermediate spiral galaxy na humigit-kumulang 10.6 bilyong taong gulang. Ito ay may mass na humigit-kumulang 2.6 bilyong solar masa at isang mababang star-formation rate na 0.2 solar masa bawat taon.

Itinatampok ng pagtuklas na ito ang kahalagahan ng pag-aaral ng supernovae upang mas maunawaan ang ebolusyon ng mga bituin at galaxy. Kinakatawan ng SN 2021agco ang pinakamalapit na kilalang halimbawa ng isang ultrastripped supernova sa Earth, na nagbibigay sa mga astronomo ng natatanging pagkakataon na pag-aralan ang mga katangian at gawi ng mga bihirang kaganapang kosmiko na ito.

Pinagmumulan:

“Pagtuklas ng Pinakamalapit na Ultrastripped Supernova: SN 2021agco sa UGC 3855” – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Larawan: Mga larawan sa maagang yugto ng field ng SN 2021agco na inoobserbahan ng ATLAS at ng Half Meter Telescope (HMT) na may mga natitirang larawang may binawas na template ng host-galaxy. Pinasasalamatan: arXiv (2023)

Kahulugan:

Supernova: Isang malakas at maliwanag na pagsabog ng bituin.

Isang malakas at maliwanag na pagsabog ng bituin. Type I at Type II Supernovae: Inuri ang mga supernova batay sa kanilang atomic spectra. Ang Type I supernovae ay kulang ng hydrogen sa kanilang spectra, habang ang Type II supernovae ay may spectral lines ng hydrogen.

Inuri ang mga supernova batay sa kanilang atomic spectra. Ang Type I supernovae ay kulang ng hydrogen sa kanilang spectra, habang ang Type II supernovae ay may spectral lines ng hydrogen. Uri ng Ib Supernova: Isang subclass ng stripped-envelope core-collapse supernovae kung saan ang isang napakalaking bituin, na ang panlabas na sobre ng hydrogen ay natanggal, ay gumuho sa ilalim ng sarili nitong gravity.

Isang subclass ng stripped-envelope core-collapse supernovae kung saan ang isang napakalaking bituin, na ang panlabas na sobre ng hydrogen ay natanggal, ay gumuho sa ilalim ng sarili nitong gravity. Ultrastripped supernova: Isang bihirang uri ng supernova kung saan ang sobre ng progenitor ay labis na hinubad bago ang pagsabog, na nagreresulta sa mga spectral na tampok na katulad ng SNe Ib/Ic, ngunit medyo mahina.

Isang bihirang uri ng supernova kung saan ang sobre ng progenitor ay labis na hinubad bago ang pagsabog, na nagreresulta sa mga spectral na tampok na katulad ng SNe Ib/Ic, ngunit medyo mahina. Ejecta mass: Ang masa ng materyal na pinatalsik sa panahon ng pagsabog ng supernova.

Ang masa ng materyal na pinatalsik sa panahon ng pagsabog ng supernova. Kinetic energy: Ang enerhiya na nauugnay sa paggalaw ng isang bagay.

Ang enerhiya na nauugnay sa paggalaw ng isang bagay. ninuno: Ang bituin na sumasailalim sa pagsabog ng supernova.

Ang bituin na sumasailalim sa pagsabog ng supernova. solar radii: Isang yunit ng pagsukat na katumbas ng radius ng Araw.

Isang yunit ng pagsukat na katumbas ng radius ng Araw. Rate ng pagbuo ng bituin: Ang rate kung saan nabuo ang mga bagong bituin sa loob ng isang kalawakan.