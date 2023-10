Ang Siena Galaxy Atlas: Isang Komprehensibong Mapa ng Cosmos

Ang Siena Galaxy Atlas (SGA) ay isang komprehensibong mapa ng kosmos na kinabibilangan ng distansya, lokasyon, at kemikal na profile ng 380,000 galaxy sa kalahati ng kalangitan sa gabi. Binuo ng isang pangkat ng mga astronomer na may Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, pinagsasama-sama ng SGA ang data mula sa tatlong malawak na survey na natapos sa pagitan ng 2014 at 2017. Ang mapa ay nagbibigay ng tumpak na impormasyon sa mga lokasyon, hugis, at sukat ng daan-daang libu-libong malalaking kalawakan.

Bago ang paglikha ng SGA, ang mga nakaraang galaxy compilation ay naglalaman ng mga hindi tumpak na entry, tulad ng mga maling posisyon at laki ng mga galaxy, pati na rin ang mga entry na hindi mga galaxy kundi mga bituin o artifact. Inaalis ng SGA ang mga error na ito para sa isang malaking seksyon ng kalangitan at pinapahusay ang mga sukat ng liwanag para sa mga galaxy, isang bagay na hindi mapagkakatiwalaang magagamit noon para sa isang sample na ganito ang laki.

Ang SGA ay isang mahalagang mapagkukunan para sa mga astronomo na nag-aaral ng pagbuo ng kalawakan at ang istraktura ng Uniberso. Nakakatulong itong magbigay ng komprehensibong larawan ng kosmos at sumusuporta sa karagdagang pananaliksik. Ang mga all-sky survey tulad ng SGA ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na matukoy ang malawak na mga pattern sa isang populasyon ng mga bagay, ilagay ang mga bagong pagtuklas sa konteksto, at tukuyin ang mga kandidato para sa mga nakatutok na obserbasyon.

Ang data para sa SGA ay nagmumula sa iba't ibang teleskopyo, kabilang ang Dark Energy Camera, Mosaic3 camera, at Beijing-Arizona Sky Survey. Ang mga survey na ito ay nakakuha ng mga larawan sa optical at infrared na wavelength, na sumasaklaw sa isang lugar na 20,000 square degrees, na halos kalahati ng kalangitan sa gabi. Ang SGA din ang unang survey na nagbibigay ng data sa mga light profile ng mga galaxy.

Ang SGA, na pinangalanang Siena College sa New York, ay malayang magagamit online sa parehong mga propesyonal na astronomer at sa publiko. Bilang karagdagan sa kanyang pang-agham na utility, ang atlas ay naglalaman ng maraming mga larawan ng magagandang galaxy, na ginagawa itong isang mahalagang mapagkukunan para sa sinumang interesado sa paggalugad sa ating sulok ng Uniberso.

Pinagmumulan:

– NOIRLab

– Gaia spacecraft ng ESA

– Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey

– Dark Energy Camera (DECam)

– Mosaic3 camera

– Beijing-Arizona Sky Survey (BASS)

– Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satellite ng NASA