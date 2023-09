Gumagamit ang Bagong Paraan ng Double-Period RR Lyr Stars para Sukatin ang Mga Distansya ng mga Galaxies

By

Ang mga astronomo ay nakabuo ng isang bagong paraan para sa tumpak na pagsukat ng mga distansya ng mga kalawakan sa pamamagitan ng paggamit ng double-period na RR Lyr na mga bituin. Ang pamamaraang ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa spectroscopic na mga obserbasyon at may potensyal na dagdagan ang sample ng mga kalawakan na may mga tiyak na distansya nang higit sa 20 beses.

Ang mga bituin ng RR Lyr ay mga umiikot na variable na 100 beses na mas maliwanag kaysa sa ating Araw at higit sa dalawang beses ang edad. Maaari silang magsilbi bilang isang "standard na kandila" para sa pagsukat ng mga distansya ng kalawakan dahil sa kaugnayan sa pagitan ng kanilang pulsation period at ningning. Ang mga bituin na ito ay malawakang ginagamit para sa mga sukat ng distansya, kasama ng mga klasikal na Cepheid, para sa mga kalawakan na malapit sa atin.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Astronomy, iminungkahi ng mga astronomo mula sa National Astronomical Observatories ng Chinese Academy of Sciences ang paggamit ng double-period RR Lyr na mga bituin upang sukatin ang mga distansya ng kalawakan na may na-optimize na error sa distansya na 1-2%.

Ang double-period RR Lyr star ay natatangi dahil nagpapakita sila ng pulsation na may higit sa isang period. Ang dalawang panahon ay nauugnay sa mga stellar na katangian tulad ng masa at elemental na kasaganaan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa dalawang yugtong ito, ang mga astronomo ay maaaring magtatag ng isang period-luminosity na relasyon na independiyente sa elemental na kasaganaan, na nagpapahintulot para sa mga pagsukat ng distansya batay lamang sa photometry.

Ang bagong paraan na ito ay nagbibigay ng paraan upang makakuha ng mga sukat ng distansya ng mga kalapit na kalawakan mula sa photometry lamang, nang hindi umaasa sa mga spectroscopic na obserbasyon. Ayon kay Dr. Licai Deng, isang senior researcher sa NAOC at co-author ng pag-aaral, ang pamamaraang ito ay may potensyal na pataasin ang sample ng mga galaxy na may mataas na katumpakan na mga sukat ng distansya sa pamamagitan ng isang kadahilanan na 20 o higit pa.

Ang double-period RR Lyr star ay hindi lamang nagbibigay ng tumpak na mga sukat ng distansya kundi pati na rin ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga elementong kasaganaan. Sa hinaharap, sa pagdating ng mga advanced na teleskopyo tulad ng China Space Station Telescope at Vera C. Rubin Observatory, sampu-sampung libong double-period na RR Lyr na mga bituin sa kalapit na mga kalawakan ang inaasahang madidiskubre. Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng pagsukat ng distansya batay sa mga bituin na ito, umaasa ang mga astronomo na lumikha ng isang 3D na intuitive na mapa ng Lokal na Grupo at makakuha ng mataas na katumpakan na Hubble constant.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng double-period na RR Lyr na mga bituin bilang mga indicator ng distansya ay nag-aalok ng magandang paraan para sa pagsulong ng ating pang-unawa sa kosmos at sa malalawak na kalawakan sa loob nito.

Pinagmumulan:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). Ang paggamit ng double-mode RR Lyrae na mga bituin bilang matatag na distansya at mga tagapagpahiwatig ng metallicity. Astronomiya ng Kalikasan.

– Credit ng Larawan: NAOC