Nakahanap ang mga Astronomo ng Potensyal na Pinakamalapit na Black Hole sa Earth sa Hyades Cluster

Iminungkahi ng mga astronomo na ang pinakamalapit na black hole sa Earth ay maaaring nakatago sa Hyades Cluster, na matatagpuan humigit-kumulang 150 light-years ang layo mula sa araw. Ang pagtuklas na ito ay nagpapahiwatig na ang mga itim na butas na ito ay maaaring pinatalsik mula sa kumpol milyun-milyong taon na ang nakalilipas at ngayon ay gumagala sa kalawakan nang mag-isa. Kung ikukumpara sa dating kilalang pinakamalapit na black hole, ang mga bagong kandidatong ito ay magiging sampung beses na mas malapit sa Earth.

Ang Hyades Cluster ay isang bukas na kumpol, na binubuo ng daan-daang bituin sa konstelasyon ng Taurus. Ang mga bukas na kumpol ay mga grupo ng mga bituin na pinaniniwalaang nabuo sa parehong oras mula sa parehong ulap ng gas at alikabok. Bilang resulta, ang mga bituin sa loob ng mga kumpol na ito ay nagbabahagi ng mga karaniwang katangian sa mga tuntunin ng mga kemikal na komposisyon at edad.

Upang imbestigahan ang potensyal na pagkakaroon ng mga itim na butas sa Hyades Cluster, isang pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ni Stefano Torniamenti mula sa Unibersidad ng Padua ay nagsagawa ng mga simulation ng paggalaw ng bituin at ebolusyon sa loob ng kumpol. Kasama sa mga simulation na ito ang mga black hole, at ang mga resulta ay inihambing sa mga obserbasyon na ginawa ng Gaia space telescope tungkol sa mga bilis at posisyon ng mga bituin sa kumpol.

Ang mga mananaliksik ay dumating sa konklusyon na ang mga modelo ng simulation na pinakamahusay na tumugma sa mga obserbasyon ay kasama ang dalawa o tatlong itim na butas sa loob ng kumpol. Higit pa rito, ang mga simulation na naging dahilan para sa mga itim na butas na na-eject mula sa Hyades hindi hihigit sa 150 milyong taon na ang nakalipas ay nakahanay din sa data ng Gaia. Iminumungkahi nito na kung ang mga itim na butas ay marahas na pinatalsik mula sa kumpol, ang kanilang naunang pag-iral ay makikita pa rin sa populasyon ng bituin.

Kahit na ang mga black hole ay umalis na sa Hyades, ang mga simulation ay nagpapahiwatig na sila ay mananatiling pinakamalapit na black hole sa Earth. Ang mga nakaraang tala para sa pinakamalapit na black hole sa Earth, Gaia BH1 at Gaia BH2, ay natuklasan ngayong taon at matatagpuan sa 1,560 at 3,800 light-years ang layo ayon sa pagkakabanggit. Sa paghahambing, ang mga potensyal na black hole sa Hyades Cluster ay magiging mas malapit.

Itinatampok ng pananaliksik ang epekto ng teleskopyo sa espasyo ng Gaia, na nagbigay-daan sa mga astronomo na pag-aralan ang mga indibidwal na posisyon at paggalaw ng mga bituin sa mga kumpol tulad ng Hyades sa unang pagkakataon. Sa pamamagitan ng tumpak na pagsukat sa mga posisyon at galaw ng bilyun-bilyong bituin, binibigyang-daan ng Gaia ang pagtuklas ng mga impluwensya ng gravitational mula sa mga nakatagong bagay tulad ng mga black hole.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbigay liwanag sa pagkakaroon at pamamahagi ng mga black hole sa kalawakan at nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa ebolusyon ng mga kumpol ng bituin. Ang pananaliksik ay nai-publish sa Buwanang Mga Paunawa ng Royal Astronomical Society.

