Mga Bagong Insight sa Mabilis na Pagsabog ng Radyo at Lindol

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Tokyo ay nagbigay ng mga bagong insight sa mahiwagang phenomenon na kilala bilang fast radio bursts (FRBs) sa pamamagitan ng pagguhit ng mga parallel sa mga lindol. Ang mga FRB ay matinding pagsabog ng enerhiya ng radyo na maaaring tumagal lamang ng millisecond at nagmumula sa malalim na kalawakan. Ang eksaktong dahilan at pinagmulan ng mga FRB ay nanatiling mailap, ngunit ang pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig na ang "mga starquakes" sa mga neutron na bituin ay maaaring maging responsable.

Ang mga neutron star ay hindi kapani-paniwalang siksik na mga bituin na nabubuo kapag gumuho ang mga supergiant na bituin, na nag-iiwan ng maliit at siksik na core. Ang Magnetars, isang uri ng neutron star na may malakas na magnetic field, ay naobserbahang naglalabas ng mga FRB. Ang konsepto ng mga starquakes sa magnetar surface, katulad ng mga lindol sa Earth, ay nag-aalok ng isang makatwirang paliwanag para sa paglitaw ng mga FRB.

Inihambing ng pangkat ng pananaliksik ang data mula sa mga FRB, lindol, at solar flare. Nakakita sila ng mga natatanging pagkakatulad sa pagitan ng mga FRB at lindol, lalo na sa mga tuntunin ng paglitaw ng aftershock at pagbaba ng mga rate ng aftershock sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, may mga kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng mga FRB at solar flare. Ang pagsusuri na ito ay sumalungat sa mga naunang pag-aaral at nagbigay ng bagong liwanag sa kalikasan ng mga FRB.

Ang pagtuklas na ito ay may potensyal na baguhin ang ating pang-unawa sa mga lindol, high-density matter, at nuclear physics. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga FRB at ang kanilang koneksyon sa mga starquakes, maaaring makakuha ang mga siyentipiko ng mahahalagang insight sa pag-uugali ng siksik na bagay at ang dinamika ng nuclear physics.

Ang pananaliksik ng Unibersidad ng Tokyo ay gumamit ng data mula sa Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) sa China at sa ngayon ay naka-decommissioned na Arecibo Telescope sa Puerto Rico. Ang malalaking single-dish telescope na ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon para sa pag-aaral.

Sa pasulong, ang karagdagang pananaliksik sa koneksyon sa pagitan ng mga FRB at starquakes ay maaaring mag-unlock ng mga bagong tuklas tungkol sa mga misteryo ng ating uniberso. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga lihim ng mabilis na pagsabog ng radyo, maaaring palalimin ng mga siyentipiko ang ating pang-unawa sa kosmos at sa panloob na mga gawain nito.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Tokyo

– Ang Kanto Regional Development Bureau

– Ang International Mission to Study the Sun (Hinode)