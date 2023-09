Spectral Evolution ng XTE J1810–189 Sinisiyasat ng Mga Astronomo

By

Ginamit ng mga European astronomo ang Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) sakay ng International Space Station (ISS) upang magsagawa ng spectral analysis ng XTE J1810–189, isang low-mass X-ray binary. Ang kanilang mga natuklasan, na inilathala sa preprint server arXiv, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa spectral evolution ng system na ito.

Ang mga X-ray binary (XRBs) ay binubuo ng isang normal na bituin o isang puting dwarf na naglilipat ng masa sa isang compact neutron star o isang black hole. Ang mga low-mass X-ray binary (LMXBs) at high-mass X-ray binaries (HMXBs) ay nakikilala batay sa masa ng kasamang bituin.

Ang XTE J1810–189 ay isang neutron star na LMXB na may tinatayang distansya sa pagitan ng 11,400 at 28,400 light years. Nagpapakita ito ng lumilipas na pag-uugali, na nagpapalit sa pagitan ng mga tahimik na yugto at mga panahon ng tumaas na paglabas ng X-ray dahil sa pagdami sa neutron star.

Sa isang X-ray outburst noong Setyembre 2020, ang mga astronomo na pinamumunuan ni Arianna Manca ng Unibersidad ng Cagliari sa Italya ay nag-obserba ng XTE J1810–189 upang siyasatin ang spectral evolution nito. Sinuri ng mga mananaliksik ang data mula sa 33 NICER na mga obserbasyon, na may 23 sa kanila na nagbibigay ng sapat na istatistika para sa spectral analysis.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang karamihan sa mga obserbasyon ay maaaring maging angkop sa pamamagitan ng isang thermally Comptonized na bahagi na bahagyang nag-iiba sa paglipas ng panahon. Ang photon index ng component na ito ay umabot sa pinakamataas na halaga nito malapit sa dulo ng outburst. Ang temperatura ng Comptonized black body ay natukoy na nasa paligid ng 0.6 keV.

Ang karagdagang pagsisiyasat ay kinakailangan upang matukoy kung ang mga seed photon para sa Comptonization component ay nagmula sa accretion disk o sa neutron star. Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang XTE J1810–189 ay hindi umabot sa isang ganap na mataas/malambot na estado sa panahon ng pagsabog at nagkaroon ng maximum na sinusukat na ningning na humigit-kumulang isang undecillion erg/s.

Natuklasan din ng mga obserbasyon ng NICER ang pagkakaroon ng mga thermonuclear burst sa panahon ng outburst phase, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang mayaman sa hydrogen na pangunahing sequence star sa loob ng system.

Sa buod, ang pag-aaral ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa spectral evolution ng XTE J1810–189 gamit ang NICER data. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang pinagmulan ng bahagi ng Comptonization at ang katangian ng system.

Source:

– Manca, A., et al. (2023). Spectral Analysis ng LMXB XTE J1810-189 na may NICER Data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831