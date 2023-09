By

Isang pangkat ng mga internasyonal na astronomo ang nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas: isang fossilized na labi pagkatapos lamang ng Big Bang na kilala bilang "bubble of galaxies." Ang hindi maisip na napakalaking istrukturang kosmiko na ito ay sumusukat ng isang bilyong light-years sa kabuuan, na ginagawa itong 10,000 beses na mas malawak kaysa sa ating Milky Way galaxy. Ang pagtuklas ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng bilis ng paglawak ng uniberso at maaaring baguhin ang kosmolohiya.

Ang bubble, na nakasentro sa humigit-kumulang 820 milyong light-years mula sa ating sariling kalawakan, ay itinuturing na isang makabuluhang paghahanap. Ayon kay Cullan Howlett, isang miyembro ng pangkat ng pananaliksik, ang bula ay isang fossil mula sa panahon ng Big Bang noong nabuo ang uniberso, at pinaliit nito ang maraming kilalang istruktura, tulad ng Sloan Great Wall at Bootes supercluster.

Kinukumpirma rin ng pagtuklas ang isang phenomenon na unang inilarawan noong 1970 ni Jim Peebles, isang Canadian-American cosmologist. May teorya si Peebles na ang pag-ikot ng gravity at radiation sa primordial universe ay lumikha ng mga sound wave na tinatawag na baryon acoustic oscillations, na siya namang lumikha ng mga bula habang sila ay umaagos sa plasma. Ang proseso ay huminto humigit-kumulang 380,000 taon pagkatapos ng Big Bang nang ang uniberso ay lumamig at ang hugis ng mga bula ay nagyelo. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga bula na ito habang lumalawak ang uniberso.

Ang kamakailang natuklasang bubble ay ang unang kilalang solong baryon acoustic oscillation. Pinangalanan ito ng mga astronomo na Ho'oleilana, ibig sabihin ay "nagpadala ng mga bulungan ng paggising" sa Hawaiian, bilang pagtukoy sa awit ng paglikha kung saan nagmula ang pangalan nito.

Ang makabuluhang paghahanap na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa unang bahagi ng uniberso ngunit nagmumungkahi din na ang uniberso ay lumawak nang higit pa kaysa sa orihinal na hinulaang. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pagtuklas ng napakalaking bula ng mga kalawakan ay maaaring humantong sa isang malaking pagbabago sa larangan ng kosmolohiya, na posibleng mangailangan ng muling pagsusuri ng kasalukuyang modelo ng uniberso.

