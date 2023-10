Natuklasan ng mga Astronomo ang Pinakamalayo at Masiglang Mabilis na Pagsabog ng Radyo (FRB).

Nakagawa kamakailan ang mga astronomo ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa pamamagitan ng pag-detect ng pinakamalayo at masiglang mabilis na pagsabog ng radyo (FRB) na naobserbahan. Ang malayuang pagsabog na ito ng mga cosmic radio wave ay tumagal nang wala pang isang millisecond, na ang pinagmulan nito ay nasa isang kalawakan na napakalayo kung kaya't tumagal ng walong bilyong taon bago makarating sa amin ang liwanag nito. Ang pagtuklas ng FRB na ito, na pinangalanang FRB 20220610A, ay ginawang posible ng Very Large Telescope (VLT) ng European Southern Observatory (ESO).

Hindi lamang ang FRB na ito ang pinakamalayo na naobserbahan, ngunit naglabas din ito ng hindi pangkaraniwang dami ng enerhiya. Sa katunayan, naglabas ito ng katumbas ng kabuuang paglabas ng Araw sa loob ng 30 taon, ngunit sa isang bahagi lamang ng isang segundo. Ang pagkatuklas sa makapangyarihang FRB na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa ating pag-unawa sa uniberso.

Ang isa sa mga pangunahing insight mula sa obserbasyon na ito ay ang mga FRB ay maaaring gamitin upang sukatin ang nawawalang bagay sa pagitan ng mga kalawakan. Ang mga kasalukuyang pamamaraan ng pagtantya sa masa ng uniberso ay nagbubunga ng magkasalungat na mga sagot at hinahamon ang karaniwang modelo ng kosmolohiya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga FRB, ang mga astronomo ay makakakuha ng mahahalagang insight sa pamamahagi ng bagay sa kosmos.

Ipinaliwanag ni Ryan Shannon, isang propesor sa Swinburne University of Technology at co-lead researcher ng pag-aaral, na ang nawawalang bagay sa uniberso ay maaaring nagtatago sa espasyo sa pagitan ng mga kalawakan. Ang bagay na ito ay maaaring napakainit at nagkakalat na mahirap matukoy gamit ang mga nakasanayang pamamaraan. Gayunpaman, ang mabilis na pagsabog ng radyo ay may kakayahang tumagos kahit na ang pinakawalang laman na mga rehiyon ng espasyo at "makita" ang ionized na materyal. Ito ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na sukatin ang dami ng bagay sa pagitan ng mga kalawakan, na nagbibigay ng isang natatanging paraan upang timbangin ang uniberso.

Ang pagkatuklas sa malayo at masiglang FRB na ito ay isang makabuluhang milestone sa ating paggalugad sa kosmos. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga mahiwagang cosmic signal na ito, patuloy na natutuklasan ng mga astronomo ang mga bagong insight tungkol sa komposisyon at ebolusyon ng uniberso. Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nai-publish sa Science journal.

Pinagmumulan:

– Nina Massey, PA Science Correspondent

- Journal sa agham