Nakuha ng mga Siyentista ang Walang Katulad na Pagtingin sa Plasma Jet ng Blazar

Gamit ang isang network ng mga radio telescope sa Earth at sa kalawakan, nakuha ng mga astronomo ang pinakadetalyadong view kailanman ng isang jet ng plasma mula sa isang napakalaking black hole. Ang jet, na ibinubuga ng isang blazar na kilala bilang 3C 279, ay naglalakbay sa halos bilis ng liwanag at nagpapakita ng masalimuot, baluktot na mga pattern malapit sa pinagmulan nito. Hinahamon ng mga pattern na ito ang karaniwang teorya na ginamit sa loob ng 40 taon upang ipaliwanag kung paano nabuo at umuunlad ang mga jet na ito sa paglipas ng panahon.

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik, kabilang ang mga siyentipiko mula sa Max Planck Institute para sa Radio Astronomy (MPIfR) sa Bonn, Germany, ay may mahalagang papel sa mga obserbasyon. Pinagsama-sama nila ang data mula sa lahat ng kalahok na teleskopyo upang lumikha ng isang virtual na teleskopyo na may epektibong diameter na humigit-kumulang 100,000 kilometro.

Ang Blazars ay isang subclass ng active galactic nuclei na binubuo ng mga galaxy na may gitnang supermassive black hole na nag-iipon ng matter mula sa nakapalibot na disk. Ang mga bagay na ito ay naglalabas ng malakas na electromagnetic radiation at kabilang sa mga pinakamaliwanag na pinagmumulan sa kosmos. Humigit-kumulang 10% ng aktibong galactic nuclei, na inuri bilang quasar, ay bumubuo ng relativistic plasma jet.

Ang pinakaloob na rehiyon ng jet sa blazar 3C 279 ay nailarawan na ngayon ng hindi pa nagagawang angular na resolusyon ng RadioAstron mission. Natuklasan ng pangkat ng pananaliksik ang kapansin-pansing regular na helical filament sa loob ng jet, na nagmumungkahi ng pangangailangan na baguhin ang mga umiiral na teoretikal na modelo na ginamit upang ipaliwanag ang paggawa ng mga jet sa mga aktibong galaxy.

"Ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng gayong mga filament na napakalapit sa pinanggalingan ng jet, at sinasabi nila sa amin ang higit pa tungkol sa kung paano hinuhubog ng black hole ang plasma," sabi ni Antonio Fuentes, isang mananaliksik sa Institute of Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC). ) sa Granada, Spain. "Ang panloob na jet ay naobserbahan din ng dalawang iba pang teleskopyo, ang GMVA at ang EHT, sa mas maiikling wavelength, ngunit hindi nila natukoy ang mga filamentary na hugis dahil sila ay masyadong malabo at masyadong malaki para sa resolusyon na ito."

Itinatampok ng pagtuklas ang kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang teleskopyo upang makuha ang iba't ibang katangian ng mga bagay na makalangit. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng masalimuot na mga filament na ito at pag-unawa sa mga puwersang nakakaimpluwensya sa plasma, umaasa ang mga astronomo na makakuha ng mahahalagang insight sa pisika ng mga black hole at ang pagbuo ng mga jet sa uniberso.

Mga Madalas Itanong

Ano ang blazar?

Ang blazar ay isang uri ng aktibong galactic nucleus na naglalabas ng malakas na electromagnetic radiation. Binubuo ito ng isang central supermassive black hole na nag-iipon ng matter mula sa isang nakapalibot na disk.

Ano ang relativistic plasma jet?

Ang relativistic plasma jet ay mga high-energy stream ng mga charged particle na naglalakbay sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Ang mga ito ay ibinubuga ng ilang uri ng aktibong galactic nuclei, tulad ng mga blazar at quasar.

Ano ang misyon ng RadioAstron?

Ang misyon ng RadioAstron ay isang misyon sa kalawakan na gumagamit ng nag-oorbit na teleskopyo ng radyo upang kumuha ng mga larawang may mataas na resolution ng mga bagay na makalangit. Nagbigay ito sa mga siyentipiko ng mga hindi pa nagagawang tanawin ng mga panloob na istruktura ng mga blazar jet.

Paano nabubuo ang helical filament sa plasma jet?

Ang mga helical filament sa plasma jet ng blazar 3C 279 ay pinaniniwalaang sanhi ng mga kawalang-tatag na nabubuo sa jet plasma. Nangyayari ang mga iregularidad na ito bilang resulta ng interplay sa pagitan ng makapangyarihang pwersa malapit sa black hole at ng nakapalibot na kapaligiran.

Ano ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito?

Hinahamon ng pagtuklas ng mga helical filament na ito ang mga umiiral na teoretikal na modelo na ginamit upang ipaliwanag ang pagbuo at ebolusyon ng mga jet sa mga aktibong galaxy. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga istrukturang ito, umaasa ang mga astronomo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pisika ng mga black hole at ang mga mekanismo sa likod ng paggawa ng jet.