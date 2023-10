Ang Potensyal ng Duckweed: Isang Perpektong Halaman para sa Interstellar Growth sa Space

Ang pagpapalago ng mga halaman sa kalawakan ay mahalaga para sa hinaharap na mga misyon sa kalawakan. Gayunpaman, ang mga hamon ng lumalagong mga halaman sa kawalan ng gravity at limitadong mga mapagkukunan ay napakahirap. Ang kasalukuyang pag-asa sa mga pagpapadala ng karamihan sa mga dehydrated na pagkain para sa mga astronaut ay mahal at hindi praktikal para sa mga pangmatagalang misyon.

Upang matugunan ito, iminumungkahi ng mga mananaliksik sa Plants for Space Center for Excellence ng Australia na ang duckweed ay maaaring ang pinakapraktikal na halaman na lumaki sa kalawakan, lalo na para sa produksyon ng protina. Ang Duckweed ay isang maliit na halaman na tumutubo sa ibabaw ng tubig, na karaniwang matatagpuan sa mga latian o pond. Maaari itong makagawa ng 40% na mas maraming protina kaysa sa soybeans sa parehong espasyo at natupok sa ilang bansa tulad ng Laos at Thailand.

Ang kakayahan ng Duckweed na lumago nang mabilis sa malalaking dami ay ginagawa itong perpekto para sa interstellar growth. Maaari itong lumaki sa mga patayong bukid, na pinapalaki ang paggamit ng limitadong espasyo. Binigyang-diin ni Associate Professor Jenny Mortimer ang kahalagahan ng mga low-profile na halaman na maaaring isalansan sa mga istante upang ma-optimize ang kahusayan sa espasyo.

Gayunpaman, may mga hamon na nauugnay sa mabilis na paglaki ng halaman, tulad ng labis na produksyon ng oxygen. Ang Plants for Space Center ay nag-iisip din ng iba pang mga gamit para sa duckweed, tulad ng potensyal nito na magamit para sa mga lalagyan at i-recycle para sa mga layuning napapanatiling.

Ang isang alalahanin sa duckweed ay ang kawalan ng lasa nito, ngunit ang mga siyentipiko ay nagsusumikap sa pagdaragdag ng pampalasa upang mapahusay ang lasa nito. Ang Plants for Space Center ay naglalayon na genetically modify ang mga halaman na lumaki sa kalawakan upang ma-maximize ang kanilang pagiging praktikal at iakma ang mga ito sa limitadong mapagkukunang magagamit ng mga astronaut.

Ang isa pang konsiderasyon sa paglaki ng mga halaman sa kalawakan ay ang sikolohikal na epekto ng pagkain. Ang mga astronaut ay kadalasang nakakaranas ng pagbaba ng humigit-kumulang 20% ​​ng kanilang timbang sa katawan dahil sa pagbawas ng gana sa pagkain na dulot ng hindi nakakatuwang mga pagkaing dehydrated na karaniwang kinakain sa kalawakan. Samakatuwid, ang pagsasama ng mga pagkaing may lasa tulad ng mga strawberry at mansanas ay mahalaga.

Sa pag-unlad ng pananaliksik, inaasahan na ang iba't ibang uri ng mga halaman ay linangin sa kalawakan, na iniakma upang matugunan ang mga nutritional at psychological na pangangailangan ng mga astronaut. Kinikilala ng Plants for Space Center na ang pag-aanak ng mga halaman na partikular para sa mga kondisyon sa kalawakan ay medyo bagong lugar na pinagtutuunan ng pansin at may pangako para sa paggalugad sa espasyo sa hinaharap.

Source: Australian Broadcasting Corporation (ABC) News