Naghahanda ang Expedition 70 Crew para sa mga Spacewalk sa International Space Station

Ang mga tripulante ng Expedition 70 sa International Space Station (ISS) ay naghahanda para sa isang serye ng mga spacewalk, pati na rin ang paghahanda para sa hinaharap na mga pribadong misyon. Ginugol ng mga Astronaut na sina Loral O'Hara at Jasmin Moghbeli ang kanilang oras sa pag-aayos ng mga tool at pag-inspeksyon ng hardware bilang paghahanda para sa kanilang paparating na spacewalk sa Oktubre 30. Sa panahon ng spacewalk, aalisin nila ang electronics gear at papalitan ang solar array hardware sa orbital lab.

Samantala, pinag-aralan ng astronaut na si Satoshi Furukawa mula sa Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ang mga maniobra para sa pagpapatakbo ng Canadarm2 robotic arm, na gagamitin sa panahon ng maintenance spacewalk. Nilagyan din niya ang Cygnus space freighter ng basura at itinapon na gamit at naghanda ng kargamento para sa pagkarga sa paparating na SpaceX Dragon cargo mission, na naka-iskedyul para sa paglulunsad sa Nobyembre 5.

Sinubukan ni Commander Andreas Mogensen mula sa European Space Agency (ESA) ang isang espesyal na camera na maaaring kumuha ng mga imahe sa 100,000 mga frame bawat segundo. Ginamit niya ang camera upang kunan ng larawan ang mga bagyong may pagkulog at ang kanilang mga elektrikal na aktibidad, na nag-aambag sa kaalaman sa atmospera at mga aplikasyon sa espasyo sa hinaharap.

Bilang karagdagan sa mga paghahanda sa spacewalk, ang mga cosmonaut na sina Oleg Kononenko at Nikolai Chub ay gumugol ng araw sa paghahanda para sa kanilang spacewalk, na naka-iskedyul para sa Oktubre 25. Sinanay nila ang mga gawain sa spacewalking na gagawin nila sa loob ng Poisk airlock habang suot ang kanilang mga Orlan spacesuits.

Ang International Space Station (ISS) ay isang pinagsamang proyekto ng limang ahensya ng kalawakan: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Japan), ESA (Europe), at CSA (Canada). Nagsisilbi itong laboratoryo ng pananaliksik at spaceport para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa paggalugad sa kalawakan. Ang NASA, na itinatag noong 1958, ay nagsasagawa ng pananaliksik, bumuo ng teknolohiya, at naglulunsad ng mga misyon upang galugarin at pag-aralan ang Earth, ang solar system, at ang uniberso. Ang JAXA ay responsable para sa pananaliksik, pagpapaunlad ng teknolohiya, at paglulunsad ng satellite, at ang ESA ay nagkoordina ng mga aktibidad sa kalawakan ng Europa, pagdidisenyo, paggawa, at paglulunsad ng spacecraft at mga satellite para sa siyentipikong pananaliksik at pagmamasid sa Earth.

