Ang US Astronaut na si Frank Rubio ay Nakatakdang Umuwi Pagkatapos ng Record-Breaking Spaceflight

Si Frank Rubio, isang American astronaut, ay nakatakdang bumalik sa Earth pagkatapos makumpleto ang pinakamahabang solong spaceflight ng isang Amerikano. Sinira niya ang nakaraang rekord para sa pinakamahabang tuloy-tuloy na paglipad sa kalawakan ng isang Amerikano noong ika-11 ng Setyembre at makukumpleto ang isang buong taon sa kalawakan sa Huwebes. Ipinahayag ni Rubio ang kanyang pananabik sa muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya, sa pagtangkilik sa sariwang pagkain, at pagdama ng katahimikan sa kanyang pagdating.

Sa orihinal, si Rubio ay naka-iskedyul para sa isang anim na buwang misyon ngunit nagbago ang mga plano dahil sa isang coolant leak na nakita sa Soyuz spacecraft. Nagresulta ito sa pagkaantala at pinalawig ang kanyang pananatili sa International Space Station sa isang taon. Inamin ni Rubio na ang isang taon na malayo sa mga mahal sa buhay ay nagkaroon ng sikolohikal na pinsala, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng pananatiling malakas sa pag-iisip sa "hindi mapagpatawad na kapaligiran" ng istasyon ng kalawakan.

Sa kanyang oras sa kalawakan, nagtrabaho si Rubio sa iba't ibang mga proyektong pang-agham, kabilang ang pag-aaral kung paano umaangkop ang bakterya sa paglipad sa kalawakan at kung paano nakakaapekto ang ehersisyo sa mga tao sa panahon ng matagal na mga misyon. Ang isa sa kanyang mga paboritong proyekto ay kinabibilangan ng pag-aaral sa paglago at pag-unlad ng isang halaman ng kamatis, na maaaring magbigay ng mga pananaw para sa paglilinang ng mga pananim sa mas malaking sukat sa kalawakan.

Nagsalita din si Rubio tungkol sa pakikipagkaibigan sa space station at sa suportang ibinigay sa mga bagong dating. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa patnubay na ibinigay ng kanyang mga kapwa crewmate sa pag-aaral ng mahahalagang gawain sa kakaibang kapaligiran ng kalawakan.

Bago naging isang astronaut, nagsilbi si Rubio sa US Army at nag-aral sa medikal na paaralan. Nagpahayag siya ng parehong pananabik at kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagbabalik sa Earth, dahil ang kanyang katawan ay mangangailangan ng oras upang muling ayusin ang mga epekto ng gravity pagkatapos ng matagal na panahon sa zero gravity.

