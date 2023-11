Inihayag ng NASA ang Masasamang Tampok na Bulkan na Hugis Bungo sa Sahara Desert

Sa isang nakagigimbal na pagpapakita ng kasiningan ng kalikasan, inihayag ng NASA ang isang nakapangingilabot na larawan ng isang parang bungo na istraktura na nakaamba sa loob ng napakalaking hukay ng bulkan sa Chad. Ang nakakapanghinayang larawang ito, na kinunan ng isang astronaut sakay ng International Space Station noong Pebrero 12, ay nagpapakita ng katakut-takot na "bungo" na nakapatong sa gitna ng Trou au Natron, na kilala rin bilang Doon Orei, isang 3,300-foot-wide volcanic caldera.

Ang nakakaligalig na mukha ay binubuo ng natron, cinder cone, at mga anino. Ang Natron, isang natatanging puting substance, ay bumubuo ng kulay ng bibig, ilong, at kaliwang pisngi ng bungo. Ito ay isang natural na pinaghalong sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, at sodium sulfate. Samantala, ang mga mata at butas ng ilong ay binubuo ng mga cinder cone, na mga matarik na conical na burol na nabuo sa paligid ng mga lagusan ng bulkan, na matayog sa itaas ng nakapalibot na tanawin. Ang nakakatakot na hugis ng bungo ay lalong pinatingkad ng anino na inihagis ng gilid ng bunganga.

Bagama't ang Trou au Natron ay tila tiwangwang at walang buhay ngayon, ito ay dating isang mataong glacial lake humigit-kumulang 14,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga fossil ng sea snails at plankton ay natuklasan sa ilalim ng natron-covered floor nito noong 1960s, na nagmumungkahi ng nakaraang aquatic ecosystem. Bukod dito, ang mga fossil ng algal na itinayo noong 120,000 taon ay natukoy sa kasunod na ekspedisyon noong 2015. Nakapagtataka, ang Trou au Natron ay itinuturing na isa sa mga mas bagong tampok ng bulkan sa Tibesti Massif, kahit na ang mga nakapaligid na bulkan ay malamang na mas luma.

FAQ:

Q: Ano ang natron?

A: Ang Natron ay isang natural na maalat na timpla na binubuo ng sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, at sodium sulfate.

Q: Ano ang cinder cones?

A: Ang mga cinder cone ay matarik na conical na burol na nabuo sa paligid ng mga lagusan ng bulkan, na tumataas sa ibabaw ng nakapalibot na lupain.

Q: Saan matatagpuan ang lokasyon ng Trou au Natron?

A: Ang Trou au Natron, na kilala rin bilang Doon Orei, ay matatagpuan sa Sahara Desert, partikular sa loob ng Tibesti Massif sa Chad.

Q: Patuloy pa rin ba ang aktibidad ng bulkan ng Trou au Natron?

A: Bagama't ang Trou au Natron mismo ay hindi kasalukuyang aktibo, ito ay matatagpuan malapit sa Tarso Toussidé, na naglalaman ng isang potensyal na aktibong stratovolcano.