Mga Bagong Asteroid na Pinangalanan sa Saanich Peninsula Residents

Ang mga mahilig sa astronomy sa Saanich Peninsula ay may dapat ipagdiwang dahil ang dalawang lokal na residente, sina Chris Gainor at Lauri Roche, ay pinarangalan kamakailan ng International Astronomy Union. Ang duo ay sumali sa isang kilalang listahan ng 38 mga indibidwal na may mga asteroid na ipinangalan sa kanila, na pinagtibay ang kanilang mga kontribusyon sa larangan.

Si Gainor, isang residente ng Sidney, ay nagpahayag ng kanyang pagkagulat nang matanggap ang balita. Nabanggit niya na ito ay isang kakaiba at hindi inaasahang karangalan, na sinusubukan pa rin niyang lubos na maunawaan. Ang kanyang asteroid, na pinangalanang 20041 Gainor, ay naninirahan sa pangunahing asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter, na kumukumpleto ng isang orbit sa paligid ng araw bawat apat na taon.

Sa isang kahanga-hangang background na sumasaklaw sa pamamahayag, pagkapangulo ng Royal Astronomical Society of Canada, at pagiging may-akda ng maraming mga libro at papel sa paggalugad sa kalawakan, nakikita ni Gainor ang karangalang ito bilang pagkilala sa kanyang malawak na gawain. Mapagpakumbaba niyang kinikilala ang kahalagahan ng kanyang kontribusyon sa larangan.

Si Roche, isang residente ng Brentwood Bay, ay nagtalaga ng mga dekada sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa espasyo. Ang kanyang asteroid, na pinangalanang 20035 Lauriroche, ay hindi pa naoobserbahan dahil sa kasalukuyang posisyon nito sa kabilang panig ng araw. Binanggit ni Gainor na kahit na ang asteroid ay mas malapit sa Earth, mangangailangan ito ng isang malakas na teleskopyo upang makita ito.

Bilang aktibong miyembro ng Friends of the Dominion Astrophysical Observatory at dating pangulo ng Victoria chapter ng Royal Astronomical Society of Canada, gumawa si Roche ng makabuluhang kontribusyon sa pagpapasikat ng astronomy sa rehiyon. Pinupuri siya ni Gainor sa kanyang dedikasyon at mga nagawa.

Parehong inaasahan nina Gainor at Roche na masilip ang kani-kanilang mga asteroid sa hinaharap. Ipinahayag ni Gainor ang posibilidad na gamitin ang teleskopyo ng Dominion Astrophysical Observatory upang pagmasdan ang kanyang asteroid kapag ito ay mas mahusay na nakaposisyon para sa visibility.

Ang karangalang ito ay hindi lamang nagbibigay-diin sa mga tagumpay ng mga lokal na residenteng ito ngunit nagbibigay din ng liwanag sa hilig at dedikasyon ng mga indibidwal sa Saanich Peninsula para sa larangan ng astronomiya.

FAQ

1. Paano pinangalanan ang mga asteroid na ito?

Pinangalanan ng International Astronomy Union ang mga asteroid pagkatapos nina Chris Gainor at Lauri Roche upang parangalan ang kanilang mga kontribusyon sa larangan ng astronomiya.

2. Ano ang pangunahing asteroid belt?

Ang pangunahing asteroid belt ay isang rehiyon na matatagpuan sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter, kung saan maraming mga asteroid ang matatagpuan.

3. Makikita ba ang mga asteroid na ito mula sa Earth?

Sa ngayon, ang mga asteroid ay nasa kabilang panig ng araw at hindi nakikita. Kahit na sila ay mas malapit, nangangailangan sila ng malalakas na teleskopyo upang obserbahan.

4. Ano ang mga nagawa nina Chris Gainor at Lauri Roche?

May magkakaibang background si Chris Gainor, kabilang ang pamamahayag, pagkapangulo ng Royal Astronomical Society of Canada, at pagiging may-akda ng mga libro at papel sa paggalugad sa kalawakan. Nagtalaga si Lauri Roche ng mga dekada sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa kalawakan at aktibong kasangkot sa iba't ibang mga organisasyong pang-astronomiya.